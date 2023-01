Binnenkort een kwartier in plaats van 10 minuten bij de huisarts

De huisartsen waren lange tijd de enige groep zorgverleners die dwarslagen bij de invoering van het het ‘Integraal Zorgakkoord’ (IZA). Dinsdagavond besloot De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) alsnog haar handtekening te zetten. Voor de patiënt betekent dat onder andere dat de gesprekken met de huisarts niet 10, maar vaak 15 minuten gaan duren.

Het zorgakkoord bestaat uit ruim honderd pagina’s over de verandering van de zorg. Hoe deze betaalbaar moet blijven en toegankelijk. Ook thema’s als digitalisering en wachtlijsten worden besproken. Maar veel van die plannen zijn nog niet uitgewerkt.

Het zorgakkoord was nog te vaag, vonden de huisartsen, die eigenlijk al in september zouden tekenen. Ze hadden er geen vertrouwen in dat andere partijen als het ministerie en de zorgverzekeraars hun toezeggingen zouden nakomen. Daarom eisten ze dat de plannen op twee punten geconcretiseerd werden. Allereerst vonden de huisartsen dat de druk op huisartsen en huisartsenposten in de acute zorg verminderd moet worden.

De vraag achter de vraag

Ten tweede moet er meer tijd voor de patiënt komen, vindt de vereniging. De gebruikelijke 10-minutengesprekjes bij de huisarts worden een kwartier. “Die tijd wil de huisarts gebruiken om de zorgvraag achter de vraag te herleiden”, zegt vicevoorzitter Aard Verdaasdonk. Wanneer een patiënt hoofdpijn heeft komt die klacht mogelijk door stress of spanning. Maar een arts heeft vaak meer tijd nodig dan tien minuten om de oorzaak te herleiden. Een oplossing op het werk of in een relatie kan dan een verwijzing naar dure vervolgzorg in het ziekenhuis voorkomen.

Er wordt nu 220 miljoen euro vrijgemaakt om meer tijd te kunnen nemen. “Uit een pilot met 118 praktijken is al gebleken dat het werkt”, zegt de vicevoorzitter. “Huisartsen en patiënten hebben meer rust, een beter gesprek en zijn tevredener. En er zijn minder doorverwijzingen.”

Daar raakt Verdaasdonk aan waarom het van belang is voor de uitvoering van het zorgakkoord dat de huisartsen ondertekend hebben. Wanneer zoveel mogelijk problemen worden opgevangen in de zogenaamde ‘eerstelijnszorg’, blijft patiënten een dure gang naar de ziekenhuizen bespaard.

Huisarts als beroep aantrekkelijker maken

Ook hoopt LHV dat de huisarts als beroep aantrekkelijker wordt als er meer tijd is voor patiënten en betere compensatie voor extra diensten. Dat is van belang omdat er een tekort aan huisartsen is op het moment.

Dat deze twee punten nu concreet zijn, geeft hoop voor de andere onderwerpen in het zorgakkoord, denkt Verdaasdonk. “We kunnen nu gaan praten over de lange wachtlijsten in de GGZ en huisvesting voor zorgverleners bijvoorbeeld.”

Maar dat de huisartsen nu achter het zorgakkoord staan, betekent niet dat ze niet kritisch blijven, benadrukt hij. Want hoewel alle belangrijke zorgpartijen nu hebben getekend, blijven ze verschillende belangen hebben – en dat betekent discussie.

De zorgpartijen blijven elk kwartaal evalueren. En de huisartsen hebben een brief van zorgminister Ernst Kuipers gekregen waarin staat dat zij hem kunnen aanspreken als de afspraken niet worden nagekomen. Hij zal dan persoonlijk optreden, is de belofte. Verdaasdonk: “Daar zullen we hem aan houden.”

