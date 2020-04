Binnenblijven blijkt moeilijk als de zon schijnt

In de Nijmeegse straat is het gezellig druk

Als je niet de deur uit hoeft, blijf dan thuis. Aan deze dringende oproep is niets veranderd, maar aan het aantal mensen op straat wel. Zoals in de Nijmeegse Hezelstraat, waar het ‘gezellig’ druk is.

Niet alleen bij bakker Arend of kaasboer De Wit, maar ook bij speelgoedwinkel ‘De Engelbewaarder’ staan mensen rustig in de rij voordat ze naar binnen mogen. De terrassen zijn weggehaald of afgezet met rood-witte linten. Maar van de stenen trapjes en publieke bankjes in deze oudste winkelstraat van Nederland wordt gretig gebruik gemaakt.

“Je wilt er toch even uit”, zegt Maud van Weersch. Samen met haar partner Jeroen Liebers is ze op zoek naar een lekkere ‘coffee to go’, aangezien een terrasje er niet in zit. “Ik woon vlakbij de Waal en ik ga elke dag even naar buiten. Het valt me op dat het sinds vorige week weer drukker is in de binnenstad. Het lijkt alsof het toch lastiger wordt om thuis te blijven: de cijfers gaan de goede kant op, het is lekker weer. Toen de lockdown werd aangekondigd was het hartstikke stil en waren veel winkels dicht. Maar je ziet nu ook dat er weer meer zaken opengaan. En ja, daar komen mensen op af.”

Het is zeker niet zo druk als op een ‘normale’ zaterdag in het pre-coronatijdperk. Nog steeds zijn behoorlijk wat winkels gesloten. In de Hezelstraat zitten veel kleine winkeliers en speciaalzaken, geen grote ketens. “Ik kan het me niet veroorloven om dicht te gaan”, zegt Yvonne Roelofs, eigenaresse van de Engelbewaarder. De kleine zaak staat vol met kleurrijk houten speelgoed, poppen en knuffelbeesten. “Als er een baby wordt geboren of je kleinkind is jarig, wil je toch wat geven. Ik verdien nu net genoeg om het hoofd boven water te houden.” Roelofs is blij dat er weer wat meer mensen op straat zijn. “Alles binnen de regels natuurlijk, er mogen maar twee klanten naar binnen en op anderhalve meter afstand. Maar het lukt wel.”

Sporadisch draagt iemand een mondkapje, over het algemeen proberen mensen afstand te houden. Hoe drukker, hoe moeilijker dat zal worden. Petra Hop en Timo van Zandbrink doen deze week net als elke zaterdag hun boodschappen op de markt en bij lokale winkeliers. “Dat doen we bewust om hen te blijven steunen”, zegt Hop. “Het is misschien wel wat drukker dan een maand geleden, maar je ziet ook dat het op de markt en in de winkels al wat meer is ingebed. Je kunt nu beter afstand houden. Zo zullen we het de komende tijd ook moeten doen.”