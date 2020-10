Binnen een maand komen er 100.000 coronabesmettingen bij

Als het huidige aantal positieve tests per dag aanhoudt, is in de loop van volgende week de 200.000e positieve test in Nederland een feit. De teller staat nu op 168.280 bevestigde gevallen.

27 februari

De eerste positieve test in Nederland was op 27 februari. Het coronavirus werd toen vastgesteld bij een man uit Loon op Zand. Hij was met symptomen opgenomen in een ziekenhuis in het naburige Tilburg. In de weken erna verspreidde het virus zich snel, onder meer dankzij skivakanties, carnaval en kerkdiensten. Eind maart en begin april piekte de eerste golf. Half april telde Nederland iets meer dan 30.000 bevestigde gevallen. Het werkelijke aantal zal aanzienlijk hoger hebben gelegen, omdat lang niet iedereen werd getest.

Vanaf half april daalde het dagelijkse aantal besmettingen. Mei, juni en juli waren rustige maanden. Eind juli begon het aantal besmettingen echter weer iets op te lopen, met een piekje op 10 augustus. Die dag werden 787 positieve tests geregistreerd. Daarna zakte het aantal meldingen terug. Enkele weken lang waren er ongeveer 400 tot 500 nieuwe coronagevallen per dag.

Tweede golf

De tweede golf begon in september echt. Op 1 september waren er 467 positieve tests, op 2 september werd het virus ineens aangetroffen bij 724 mensen. Een week later, op 9 september, waren er voor het eerst meer dan duizend positieve tests op een dag. Op 15 september werd een nieuw dagrecord gevestigd met 1377 bevestigde besmettingen. Het hoogtepunt van de eerste golf was daarmee doorbroken. Dag na dag werd dat record aangescherpt. Op 21 september kwamen er voor het eerst meer dan 2000 gevallen bij en de grens van 3000 werd op 29 september geslecht.

Vijf dagen later kwam het aantal meldingen boven de 4000 uit. Drie dagen daarna, afgelopen woensdag, waren het er 4993 en de dag daarna kwamen 5829 positieve tests binnen. Op zaterdag werd het dagrecord nog een keer aangescherpt met 6504 positieve tests in een etmaal. Ter vergelijking: in de maanden juni en juli bij elkaar werd het coronavirus aangetroffen bij in totaal 8041 mensen.

23 september

Tijdens de tweede golf werd ook de 100.000e besmetting vastgesteld. Het is niet na te gaan wie die patiënt is, maar de melding werd geregistreerd op 23 september, de 210e dag van de uitbraak in Nederland. Zondag is dag 228.

Het coronavirus is inmiddels vastgesteld in 354 van de 355 gemeenten. Alleen Schiermonnikoog is nog altijd coronavrij. Er zijn 31 gemeenten met meer dan duizend besmettingen. Op 1 september, aan de voet van de tweede golf, waren dat er zes. Amsterdam voert de lijst aan met inmiddels 17.419 besmette inwoners, gevolgd door Rotterdam (13.223) en Den Haag (9735). Meer dan 13.000 patiënten zijn in een ziekenhuis opgenomen en bijna 6600 mensen zijn aan het virus overleden.

