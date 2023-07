Bingo met dragqueen Venom: christelijke gemeenten steken Pride in een passend jasje

Het wijkontmoetingscentrum Binnenhof in Nunspeet stroomt langzaam vol met nieuwsgierige bewoners. Bij de deur worden ze ontvangen door het middelpunt van de avond: dragqueen Venom, in het dagelijks leven bekend als Kevin Pleunis. Geheel gekleed in het fluweel met passende make-up en hakken leest ze vanavond de bingogetallen voor, met de benodigde assistentie: “Die wimpers zitten in de weg, schat.”

“Wie aan Pride denkt, denkt aan de Canal Parade in Amsterdam. Dan is de reactie: dat past hier niet”, vertelt Gerrit van der Poll, voorzitter van Stichting True Colors in Nunspeet. De dragbingo is de afsluiter van de eerste Pride Maand in Nunspeet. Hiervoor was er al een pubquiz, werd er geflyerd en er was een stoepkrijtactie met een informatiekraam. “Om dit hier te organiseren is toch best wel spannend.”

Kritiek

Vanuit christelijke delen van de gemeente komt er namelijk nog altijd kritiek op bepaalde elementen van Pride. Zo kreeg Ede net als vorig jaar kritiek vanuit de SGP. Daar werd dit weekend voor de tweede keer Ede Pride georganiseerd, van 30 juni tot en met 2 juli. De kiesverenigingen van Ede en omliggende dorpen stuurden samen met de jongerenvereniging van de SGP een brief naar de gemeenteraad met bezwaren tegen de vorm die het evenement aanneemt. Aan de vooravond van de Pride Walk van afgelopen vrijdag werd daar een regenboogbankje beklad met zwarte verf.

Ook in Nunspeet waren de reacties wisselend, zowel tijdens het flyeren als bij de stoepkrijtactie. Tijdens de dragbingo blijft het bij een paar jongeren die vanaf de straat nieuwsgierig naar binnen turen of op het raam kloppen en een enkele oudere die de nummers uit de HomoTop100 van de muziekronde niet goed kan verstaan. Na elke grap van Venom wordt er steeds iets harder gelachen.

Omgaan met onbegrip

Het is zowel in Ede als in Nunspeet geen verrassing dat er kritiek uit conservatieve hoek komt. “Het belangrijkste is om met elkaar te blijven praten en naar elkaar te luisteren, maar niet in discussie te gaan”, meent Van der Poll. Het is volgens hem geen kwestie van overtuigen, maar van gewenning. “Uiteindelijk moet men accepteren dat er ook in Nunspeet een lhbti+-gemeenschap is en ook altijd is geweest.”

Elyse van den Brink is vanaf het eerste moment betrokken bij de organisatie van Ede Pride. Ze benadrukt dat het daar een gelovige minderheidsgroep is die dusdanig tegenovergestelde opvattingen heeft. Een grotere groep denkt er anders over. “Veel onbegrip komt voort uit onwetendheid, dat proberen we weg te nemen.” De organisatie kiest daarom voor een educatieve aanpak door middel van seminars en workshops in combinatie met laagdrempelige evenementen en niet voor alleen maar feest.

Succes vieren

In Ede vinden ze het desondanks belangrijk om te laten zien dat er plaats is voor uitbundigheid. “Dat klinkt een beetje tegenstrijdig”, geeft Van den Brink toe, “maar ook dat is Ede: een plek waar tegenstellingen goed naast elkaar kunnen leven.” De organisatie van Ede Pride zet in op rolstoeltoegankelijkheid en het gebruik van tolken. Dragqueens lezen voor aan kinderen en er zijn exposities in de buitenlucht. Zo proberen ze iedereen die ervoor open staat te bereiken.

Van der Poll vindt het belangrijk om rekening te houden met wat er haalbaar is in Nunspeet, zodat de vooruitgang die tot nu toe geboekt is behouden wordt. “Wie had gedacht dat hier de regenboogvlag zou wapperen bij het gemeentehuis?” Stichting True Colors organiseert elke maand een ontmoetingscafé voor iedereen die aansluiting zoekt en kijkt nu vooruit naar de Coming Out-dag in oktober.

Een vrouw die een valse bingo heeft moet een nummer lipsyncen en het publiek klapt vrolijk mee. Later waagt Venom zich aan een nummer van Whitney Houston. De sfeer is ontspannen en vrolijk. Tieners zijn blij dat ze de hele avond mogen blijven en hun moeders zijn blij dat hun kinderen hier zichzelf kunnen zijn.

