Bijzondere scholen mogen straks geen leerlingen meer weigeren

SP-Kamerlid Jasper van Dijk diende donderdagochtend een motie van die strekking in bij een wetgevingsoverleg over integratie. Hij strijdt al vijftien jaar voor deze kwestie, met andere seculiere partijen. Een wetsvoorstel ligt op de plank, klaar om in te dienen. Of dat voor de verkiezingen gebeurt, is de vraag. Over de motie wordt dinsdag gestemd. Van Dijk krijgt steun van een Kamermeerderheid van PvdA, GroenLinks én van coalitiepartijen D66 en VVD.

Dat laatste is pikant en nieuw, want de coalitie sprak in het regeerakkoord af dat het toelatingsbeleid van scholen op basis van denominatie ongewijzigd blijft. Dit was een eis van ChristenUnie en CDA, die fel tegen een acceptatieplicht zijn. VVD-Kamerlid Rudmer Heerema denkt daarom dat de kwestie pas na de verkiezingen rond komt. “Maar het is duidelijk waar we staan.”

Van Dijk: “We willen hiermee een einde maken aan het deurbeleid dat bijzondere scholen kunnen voeren, de exclusiviteit die ze met de wet in de hand kunnen opeisen. Ik zie het liefst alle kinderen met elkaar naar school gaan.” Volgens critici bevordert dergelijk toelatingsbeleid ook ongewenste segregatie in het onderwijs tussen arm en rijk, wit en zwart. Zo wil de PvdA een acceptatieplicht in de Grondwet opnemen, maar dat is een lastiger en veel langer traject.

Begin deze week ontstond ophef over identiteitsverklaringen die reformatorische scholen van ouders eisen, waarin ze homoseksualiteit moeten afwijzen. Als de wet is gewijzigd, is het voldoende dat ouders aangeven de grondslag te respecteren. Ze hoeven niets meer te onderschrijven om hun kind op de school van hun voorkeur te krijgen.

