Bijna twee keer zoveel asielaanvragen van alleenreizende kinderen

Tot en met november vroegen 1.916 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’ers) asiel aan in Nederland, blijkt uit de laatste cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). In 2020 waren dat er 986.

De jongeren komen voor het grootste deel uit Syrië (47 procent), gevolgd door Eritrea (11 procent) en Somalië (8 procent). De meeste amv’ers zijn jongens tussen de 15 en 18 jaar oud.

Tekort aan opvang

De groep jongeren die alleen in Nederland aankomt, kan niet worden opgevangen in normale asielzoekerscentra. Zij wonen in speciaal voor hen ingerichte kleinschalige opvang, waar ze begeleid worden. Kinderen onder de 15 jaar gaan naar gezinnen. Maar door de enorme stijging van het aantal amv’ers dat in Nederland asiel aanvraagt, is er een tekort aan opvangplekken voor deze groep.

Waarom het aantal jongeren die alleen reist en hier asiel aanvraagt ineens zo hard is gestegen, is niet duidelijk. Jongeren kunnen zelf besluiten te gaan, op zoek naar een beter leven of omdat hun leven in gevaar is, maar het zou ook kunnen dat ouders hun zoons vooruit sturen. Heeft het kind een verblijfsvergunning, dan kan de rest van het gezin ook naar Nederland komen.

Stiekem vertrekken

Uit eerder onderzoek van het Wodc, het Wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum van het ministerie van justitie en veiligheid, komt naar voren dat Eritrese kinderen vaak vertrekken zonder hun familie daarvan op de hoogte te stellen terwijl Syrische families de reis gezamenlijk goed voorbereiden.

Er bestaan al jaren zorgen over de kwetsbaarheid van amv’ers voor mensenhandel en uitbuiting. Een analyse van het de Analyse proeftuin migratie, van vorige week, laat zien dat van 2015 tot en met 2020 gemiddeld bijna een kwart van de jongeren (23 procent) met onbekende bestemming vertrok.

In die jaren was het aandeel Marokkaanse en Algerijnse jongeren echter hoger dan het nu is, en die twee groepen maken minder kans op asiel dan Syriërs, Eritreeërs of Somaliërs.

