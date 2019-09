Bijna tienduizend levenloze kinderen geregistreerd

Bijna tienduizend doodgeboren kinderen zijn in vier maanden tijd geregistreerd. Dat blijkt uit berichtgeving van de Volkskrant, die zich onder meer baseert op een Kamerbrief van staatssecretaris Raymond Knops van binnenlandse zaken.

Sinds februari hebben ouders de mogelijkheid om hun doodgeboren kind op te laten nemen in de basisregistratie. Tussen februari en 4 juni gebeurde dat 9329 keer. Knops schrijft in de Kamerbrief dat hij de indruk heeft dat ‘ambtenaren van de burgerlijke stand zich ruimhartig opstellen bij het opmaken van de akte van geboorte (levenloos) en de beoordeling van het daarvoor nodige bewijs’. In april schreef ook een moeder haar doodgeboren foetus in nadat zij abortus had gepleegd.

De mogelijkheid om levenloze kinderen te laten registreren kwam tot stand na een jarenlange strijd van Natasja Geyteman-Bos. Zij begon in 2015 de petitie ‘Ik wil ook in de BRP’ nadat ze zelf na 41 weken beviel van een doodgeboren dochter. De petitie werd 80.000 keer ondertekend. Samen met Roos Schlikker en Mieke Maliepaard zette ze haar actie voort. Met succes:, de wet werd aangepast.

Het kabinet verwachtte dat jaarlijkse 550 ouders hun doodgeboren kind zouden opgeven bij de burgerlijke stand. Dat aantal ligt vele malen hoger, blijkt nu uit de inventarisatie van Knops. Dat kan ook komen doordat de wet met terugwerkende kracht geldt voor alle doodgeboren kinderen. Volgens de Volkskrant werd ook een doodgeboren kind uit 1958 geregistreerd.

Sociologen verbazen zich niet over de hoge aantallen. Het past in de institutionele erkenning van leed, zeggen zij. Zeker omdat er toenemende aandacht is voor menselijk leven, ook prenataal. “Het is een erkenning van het verdriet”, reageert Miriam van Kreij. Zij is initiatiefnemer van Miskraambegeleiding Nederland. Ze begeleidt ouders bij de rouwverwerking van een doodgeboren kind en ze traint verloskundigen die mensen bijstaan tijdens een miskraam. “Het verdriet om een doodgeboren kind mag er zijn. Ook het kindje dat er kort was of is overleden tijdens de zwangerschap, doet ertoe.” Het is volgens Van Kreij een kentering met het verleden, toen de gedachte vooral was: het is het beste om er niet over te praten en door te gaan. “We weten dat het zo niet werkt. Ouders dragen het verdriet hun hele leven mee, het is fijn dat daar nu erkenning voor is.”

Bij die erkenning gaat het niet alleen om registratie van levenloze kinderen. Uitvaartverzekeraar Dela ziet ook dat het aantal uitvaarten voor foetussen jonger dan 24 weken stijgt, net als het aantal herdenkingsplekken. Zo is er bij crematorium Schollevaar in Capelle aan den IJssel een speciale Vlindertuin waar ouders hun kinderen die stierven voor de 24ste week van de zwangerschap kunnen herdenken en begraven. De wet biedt voor baby’s die eerder overlijden dan 24 weken geen bepalingen. Zij hoeven volgens de wet niet begraven of gecremeerd te worden, maar ouders doen dit steeds vaker wel.

Van Kreij merkt dat een ritueel rondom het doodgeboren kind helpt om het verdriet vorm te geven. “Sinds een aantal jaar heb je bijvoorbeeld in december wereldlichtjesdag. Overleden kinderen worden dan herdacht. Het geeft ouders handvatten, net als de omgeving. Vrienden en familie weten: o ja, dit is van belang, hier mag het nog over gaan.”

