Bijna overal in Nederland groeit de bevolking sterk, vooral door buitenlandse migratie

Wie op Vlieland woont, in de Noordoostpolder, Maassluis of Diemen kreeg afgelopen jaren te maken met de sterkste stijging van het aantal inwoners in zijn gemeente. Het gaat om meer dan dertig per duizend inwoners, maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek woensdag bekend.

In vrijwel alle gemeenten in Nederland werd het in 2022 drukker. Per saldo kwamen er inwoners bij, vooral door buitenlandse migratie. De groei was sterk in de Randstad, Flevoland en in het midden van het land. Een van de oorzaken is het grote aantal Oekraïense oorlogsvluchtelingen dat sinds februari vorig jaar naar Nederland kwam. In ongeveer de helft van de gemeenten woonden op 1 december meer dan vijf Oekraïense immigranten per duizend inwoners.

Vergrijzing neemt toe

In slechts 9 van de 344 gemeenten was sprake van een daling van het aantal inwoners, zoals in Heiloo, Wassenaar en Terschelling. Een heel ander beeld dan in 2020, toen er nog een bevolkingskrimp was in 61 gemeenten, voornamelijk aan de randen van Nederland.

Buitenlandse migratie heeft het sterfteoverschot in landelijke gebieden tenietgedaan. Zonder deze migratie zouden een stuk meer gemeenten te maken hebben met bevolkingskrimp. De vergrijzing neemt namelijk toe. Inmiddels sterven meer mensen dan dat er baby’s worden geboren in vrijwel alle gemeenten in Limburg, in de drie noordelijke provincies, langs de Noordzeekust en in grote delen van Zeeland.

Gemeenten waar meer baby’s worden geboren dan dat er mensen overlijden, liggen voornamelijk in de Randstad in Flevoland en in en rond Zwolle.

