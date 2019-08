Bijna een kwart van de Nederlanders heeft slaapproblemen

In 2018 gaf 24 procent van de 25-plussers aan problemen te hebben met in slaap komen, doorslapen, of te vroeg wakker worden. Dat is een lichte toename ten opzichte van 21 procent in 2017. Mensen met een betaalde baan slapen het best, arbeidsongeschikten ervaren met afstand het vaakst slaapproblemen. Van de slechte slapers die zichzelf arbeidsongeschikt verklaren, heeft zo’n tachtig procent als gevolg overdag last van verminderde concentratie, vergeetachtigheid of een slecht humeur.

Volgens somnoloog (slaapdeskundige) Eus van Someren van het Nederlands Herseninstituut is arbeidsongeschiktheid eerder het gevolg dan de oorzaak van slaapproblemen. “Mensen met chronische slapeloosheid kunnen overdag moeizaam functioneren. Ze kunnen slechter omgaan met stress en zijn vatbaarder voor gezondheidsproblemen.” Volgens het CBS-rapport hangen slaapklachten samen met geestelijke gezondheid, langdurige lichamelijke aandoeningen en pijn. Ook dat zijn bekende gevolgen van slecht slapen, zegt de slaapdeskundige.

Eén op de tien Nederlanders kampt volgens Van Someren met insomnie, chronische slapeloosheid. Het gaat om mensen die ten minste drie maanden drie of meer dagen per week moeizaam slapen. “Er is een onderscheid tussen slecht slapen en weinig slapen. Bij een slaaptekort ruim je te weinig tijd in voor je nachtrust, of word je wakker gehouden door bijvoorbeeld een huilende baby. Bij insomnie slaap je slecht, ondanks prima slaapomstandigheden.

Van Someren doet hersenonderzoek naar insomnie. “De oorzaak ligt in het brein, maar verder weten we er nog weinig van af.” De stoornis wordt volgens hem te vaak onderschat. “Insomnie is een vergeten gebied in de wetenschap. Ook wordt behandeling niet vergoed uit het basispakket. Onterecht: het is een van de meest voorkomende stoornissen. En het is misschien wel de grootste risicofactor voor een toekomstige depressie.”

