Bijna alles is dicht, maar toch neemt het aantal coronabesmettingen fors toe

Ondanks alle beperkingen thuis, op het werk, in de winkelstraat en in de horeca, nam het aantal besmettingen afgelopen week fors toe. Het RIVM meldde dinsdag een groei van 35 procent van het aantal positieve coronatesten. Het instituut wijt deze toename aan omikron, de nieuwe besmettelijkere variant van het coronavirus. Sinds eind december veroorzaakt de omikronvariant de meeste coronabesmettingen in Nederland. In alle regio’s is sprake van een stijging.

De toename komt voor een deel voor rekening van jongeren tussen de 18 en 29 jaar. In die leeftijdsgroep testten afgelopen week 2033 mensen positief, een toename van 56 procent ten opzichte van een week eerder. Het hoge aantal besmettingen in deze leeftijdsgroep is één van de redenen dat mbo’s, hbo’s en universiteiten nog gesloten blijven. Het Outbreak Management Team (OMT) verwacht dat een opening van deze vormen van onderwijs de epidemie zal aanjagen.

Beeld Bart Friso

Het OMT-advies van maandag werd dinsdag openbaar gemaakt, nadat bekend werd dat scholen maandag weer open mogen. De experts verwachten deze maand sowieso een volgende coronagolf als gevolg van de heropening van het primair en secundair onderwijs. Een piek wordt eind januari of begin februari verwacht.

Ook het aantal ziekenhuisopnames, dat de afgelopen week nog iets afnam, zal naar verwachting weer gaan stijgen. Onder meer de snelheid waarmee boosterprikken de komende weken worden gezet en de animo hiervoor zullen bepalen in hoeverre ziekenhuizen weer te maken krijgen met meer coronapatiënten. Afgelopen week kregen ruim 1,5 miljoen Nederlanders een booster. Naar schatting is nu 32 procent van de volwassenen voorzien van een extra prik.

Ook bepalend voor de ziekenhuisbezetting is hoe ziekmakend de omikronvariant daadwerkelijk is. Dinsdag meldde de Wereldgezondheidsorganisatie dat er steeds meer aanwijzingen zijn dat omikron milder is, mogelijk omdat deze virusvariant zich vooral bovenin de keel nestelt. Het zou een mogelijke verklaring zijn voor de relatief lage sterftecijfers in sommige landen.

Beeld Bart Friso

Wintersporters nemen coronavirus waarschijnlijk mee terug Veel terugkerende wintersporters zijn op vakantie mogelijk besmet geraakt met corona en hebben het virus meegebracht naar huis. Zo blijkt uit gegevens van de GGD’en dat het aantal mensen met een positieve test en een recent reisverleden naar Oostenrijk de afgelopen week is vertienvoudigd, van 144 naar 1469. Het is overigens niet zeker dat mensen op reis het virus hebben opgelopen. Ook onder teruggekeerde reizigers naar Frankrijk, Duitsland, België, Zwitserland en Italië is een toename van het aantal coronagevallen zichtbaar. Verschillende corona-experts noemen het wrang dat mensen vrijwel ongehinderd op vakantie kunnen, terwijl Nederland in een lockdown zit die grote gevolgen heeft voor de maatschappij. Ondertussen verwacht het OMT dat terugkerende reizigers vaker het coronavirus mee terug zullen nemen nu de omikronvariant van het virus veel sneller om zich heen grijpt in andere landen vergeleken met hier. Het OMT adviseerde daarom om internationale reizigers te vragen een tweede zelftest af te nemen, vijf dagen na thuiskomst. Demissionair minister van volksgezondheid Hugo de Jonge nam dit advies over. Er gold al een advies om je direct na thuiskomst te testen.

Lees ook:

Volle vuilnisbakken, samengevoegde klassen: in veel Europese landen zorgt omikron voor personeelstekorten

De omikronvariant verspreidt zich snel in Europa. De vele besmettingen beginnen gaten te slaan in de bezetting op scholen en in ziekenhuizen en het openbaar vervoer.

Zit half Nederland straks ziek thuis door omikron?

Gaat het ziekteverzuim als gevolg van omikron ook Nederland lam leggen? De eerste signalen blijven nog uit, zegt men in enkele van de kwetsbaarste sectoren. Maar het wordt spannend.