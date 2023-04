Bijna 50 waarschuwingen bij voedselcontroles NVWA op Koningsdag

Het centrum van Arnhem is donderdagmiddag helemaal volgestroomd met feestgangers die Koningsdag willen vieren. Het Foute Oranjefeest op de Trans aan de zuidzijde van het centrum, waar plaats is voor 8000 feestvierders, is vol. Daar treden donderdagavond onder meer de Snollebollekes op. Ook de Korenmarkt, het uitgaanscentrum van Arnhem, en de Markt bij de Eusebiuskerk puilen uit.

De organisatie van Koningsdag en -nacht in Arnhem heeft samen met gemeente en politie maximale aantallen bezoekers vastgesteld voor de vele feestlocaties in de Gelderse hoofdstad. Zo heeft de Markt plaats voor 9000 mensen en op de Korenmarkt kunnen 3000 feestvierders terecht. In het centrum van Arnhem verwijzen lichtkranten bezoekers naar locaties waar nog wat meer plaats is. Op sociale media klagen feestvierders die Arnhem willen bezoeken dat "er op het Centraal Station geen doorkomen meer aan is". In de centrale hal van het station zijn opstoppingen ontstaan.

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem is blij met de vrolijkheid in zijn stad, zegt hij. Hij roept de feestvierders op om ambulances, EHBO, politie, beveiligers en handhavers hun werk te laten doen. "Met heel veel dank van hun gezinnen en van de omwonenden van de feesten", aldus de Arnhemse burgemeester. "Voorkom dat wij elkaar in gevaar brengen." (ANP)