Bijna 4 procent geteste ziekenhuismedewerkers Brabant heeft virus

Profvoetbalwedstrijden en evenementen in Noord-Brabant verboden

Alle voetbalwedstrijden die komend weekeinde in Noord-Brabant zouden worden gespeeld in de eredivisie en de eerste divisie, worden verboden. Dat moet verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk beperken. Ook enkele dancefeesten en carnavalsoptochten gaan niet door. Paardensportevenement Indoor Brabant gaat niet door zoals gepland, maar kan nog worden ‘opgeknipt’ in kleinere onderdelen met minder toeschouwers. Dat is dinsdag bekendgemaakt op een persconferentie van de Brabantse burgemeesters Jack Mikkers (Den Bosch), Theo Weterings (Tilburg) en John Jorritsma (Eindhoven).

Brabant gaat niet op slot, benadrukten de drie burgemeesters. Daartoe moet de vitale infrastructuur wel in stand blijven, zei burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch. “Om de continuïteit in de Brabantse samenleving te continueren is matiging nodig in de sociale contacten”, vulde burgemeester Theo Weterings van Tilburg aan. “Zeven dagen sociale onthouding in Brabant moet mogelijk zijn en is nodig om het virus een halt toe te roepen.”

Met die vitale infrastructuur doelen de burgemeesters met name op ziekenhuizen, verzorgingshuizen, thuiszorg en het onderwijs, maar ook de brandweer en andere hulpdiensten. Weterings waarschuwde dat wachttijden bij huisarts of GGD lang kunnen zijn. “Ga niet onnodig naar de huisarts”, riep hij mensen op.

De kroegen blijven open, omdat jongeren niet zo kwetsbaar zijn voor het virus. Maar jongeren die naar de kroeg gaan, moeten de dagen daarop niet bij hun opa of oma op bezoek gaan, aldus de burgemeesters. Dat verhoogt volgens hen de kans op het overbrengen van besmetting naar ouderen, die het meest kwetsbaar zijn.

Alle maatregelen zijn bedoeld om te voorkomen dat de continuïteit in de samenleving in Brabant weglekt, aldus Weterings. Hij riep Brabanders meermaals op hun sociale contacten te matigen. “We moeten als Brabanders een uiterste poging doen om het virus in te dammen om verdere besmetting te voorkomen.”

4 procent ziekenhuismedewerkers Brabant besmet

Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op basis van een steekproef onder het personeel van zes ziekenhuizen in de provincie met de meeste besmettingen.

Het RIVM wilde met de steekproef een beter beeld krijgen van het werkelijke aantal besmettingen. Van ongeveer de helft van alle vastgestelde besmettingen in Brabant is de bron onbekend.

Honderden medewerkers zijn getest. Dat gebeurde in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg, het Catharina Ziekenhuis (Eindhoven), het Jeroen Bosch Ziekenhuis (Den Bosch), het Bredase Amphia Ziekenhuis, het Elkerliek Ziekenhuis met vestigingen in Helmond en Deurne en het Bravis ziekenhuis met vestigingen in Roosendaal en Bergen op Zoom.

Directeur Jaap van Dissel van het Centrum voor Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM licht de resultaten van de steekproef dinsdagavond toe in de Tweede Kamer.

“De bevindingen uit het onderzoek ondersteunen het ingezette beleid van afgelopen vrijdag”, aldus het RIVM, dat Brabanders aanraadt zelfs bij milde klachten zoveel mogelijk thuis te blijven en sociale contacten te vermijden. “Wel vraagt het om enkele uitbreidingen.” Van Dissel maakt daar later meer over bekend.

Brabantse burgemeesters hebben al bekendgemaakt dat profvoetbalwedstrijden en grote evenementen in de provincie niet door mogen gaan, om verspreiding van het virus tegen te gaan.

RIVM: 61 nieuwe coronapatiënten, in totaal 382 mensen besmet, vier doden

Het RIVM meldt dinsdagmiddag 61 nieuwe coronapatiënten, in totaal 382 mensen besmet. En in totaal zijn er vier doden.

In Nederland is nu bij 382 personen het nieuwe coronavirus vastgesteld. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft 61 meldingen over nieuwe gevallen binnengekregen van de GGD’en, die lokaal verantwoordelijk zijn voor de bestrijding van het virus. Dat is een stijging van 19 procent.

Zoals maandagavond al duidelijk werd, is een vierde patiënt die het virus had overleden, een 78-jarige vrouw uit Goirle. De vrouw had al een kwetsbare gezondheid, zei de burgemeester van de Brabantse plaats.

Het RIVM adviseert sinds maandag mensen om voorlopig geen handen meer te schudden om verdere verspreiding tegen te gaan. Het kabinet heeft inwoners van Noord-Brabant verzocht om zoveel mogelijk thuis te werken. Dat verzoek kwam bovenop het RIVM-advies aan Brabanders om met milde gezondheidsklachten al thuis te blijven.

‘Maar weinig senioren angstig door coronavirus’

Bijna een op de twintig senioren (4 procent) is bang om het nieuwe coronavirus op te lopen. Ze noemen vooral hun eigen, vaak broze gezondheid als reden. Een ruime meerderheid (58 procent) is niet bang besmet te raken. Veel van hen denken dat het vergelijkbaar is met een gewone griep.

Dat meldt seniorenorganisatie KBO-PCOB op basis van een eigen onderzoek onder 1200 mensen van gemiddeld 74 jaar. De helft van hen (51 procent) vermijdt drukke plekken om besmetting te voorkomen. Zwakkere en oudere senioren en (chronisch) zieken lopen het meeste gevaar, vinden vrijwel alle (96 procent) ondervraagden. Een op de drie neemt zelf extra maatregelen, zoals vaker en grondiger handen wassen.

“Nederlanders zijn nuchter en ouderen zijn rustig, dat zijn goede eigenschappen”, aldus directeur Manon Vanderkaa van de ouderenorganisatie. “Toch maken we ons als organisatie ook zorgen, want ondanks de druk op ziekenhuizen, verplegend personeel en huisartsen, moet de reguliere zorg die kwetsbare ouderen nodig hebben gegarandeerd blijven.”

Reisadvies: alleen naar Italië als noodzakelijk is

In navolging van de strenge maatregelen in Italië vanwege het coronavirus heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken het reisadvies voor het land aangepast.

Voor heel Italië geldt nu code oranje. Dit betekent dat mensen alleen naar het land moeten reizen als het noodzakelijk is.

In gebieden in het Noorden, waar veel mensen besmet zijn met het coronavirus, gold al code rood. Daarvoor geldt al het advies om er helemaal niet heen te reizen.

Fors minder passagiers KLM naar Azië in februari door coronavirus

Luchtvaartmaatschappij KLM heeft in februari bijna een kwart minder passagiers vervoerd naar Azië in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder.

De daling is het gevolg van de reisbeperkingen door het nieuwe coronavirus. Daardoor werden veel vluchten van en naar China geschrapt. Ook op andere routes werden minder mensen vervoerd. De totale passagiersstroom viel 2,7 procent lager uit. KLM-baas Pieter Elbers waarschuwt dat de impact van het virus in maart groter is, omdat veel meer routes worden geraakt.