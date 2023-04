Bijna 3000 mensen gedecoreerd, vooral lintjes voor armoedebestrijders

Overal in Nederland ontvangen mensen vandaag koninklijke onderscheidingen uit handen van burgemeesters. Dit jaar daalt de lintjesregen op bijna 2850 personen neer. Zij hebben zich op allerlei manieren ingezet voor de samenleving en vaak een lange staat van dienst. Opvallend is dat er dit keer relatief veel vrijwilligers zijn voorgedragen die zich inzetten voor armoedebestrijding.

Met de geboorte van het Koninkrijk der Nederlanden in 1815 stelde Koning Willem I de Militaire Willems-Orde en de Orde van de Nederlandse Leeuw in. Beide orden werden in het leven geroepen om exceptionele prestaties op het gebied van vaderlandsliefde, wetenschap of kunst te belonen. Om ook buitenlandse diplomaten en mensen uit de lagere klassen en standen koninklijk te kunnen onderscheiden kwam er in 1882 een derde bij, de Orde van Oranje-Nassau.

Minder vrouwen dan mannen krijgen een lintje

Veruit de meeste gelukkigen worden benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Negen mensen kunnen vanaf vandaag met Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw worden aangesproken. Ook in het Caribisch gedeelte van het koninkrijk worden lintjes uitgedeeld, in totaal aan 30 personen.

Verder valt op dat nog steeds minder vrouwen dan mannen een koninklijke onderscheiding krijgen. 36 procent is vrouw, net zo als vorige keer en niet veel meer dan voorgaande jaren. De 93-jarige Harrie Saes uit Weert voert de groep weldoeners aan qua senioriteit. Hij was onder meer oprichter van de Harmonie Sint Joseph Zuid-Weert en zet zich in voor dementerende ouderen.

Ook BN’ers werden gedecoreerd

De jongste die dit jaar een lintje krijgt is Marco Peters (32), die ruim een decennium raadslid was van de gemeente Heerlen. Volgens artikel 14 van het Reglement op de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje Nassau komen raadsleden die twaalf jaar of langer hebben gediend na hun afscheid automatisch in aanmerking voor een koninklijke onderscheiding.

Mitchel Esajas neemt zijn koninklijke onderscheiding in ontvangst. De voorman van Kick Out Zwarte Piet is tijdens een bijeenkomst in het Concertgebouw benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Beeld ANP

Ook prijkt op de lijst met namen weer een aantal bekende Nederlanders. Zo kreeg Mitchell Esajas een koninklijke onderscheiding. Hij is voorman van protestbeweging Kick Out Zwarte Piet en richtte in 2011 The Black Archives op, een historisch archief gericht op zwarte en niet-westerse geschiedenis.

Ieder mens kan een ander voordragen bij de burgemeester, dit keer werden er ongeveer 3050 voorstellen ingediend. Maar op hun weg naar de koning kunnen voordrachten alsnog te licht worden bevonden. Het advies van de burgemeester gaat naar de commissaris van de Koning. Die legt het na eigen weging neer bij de Kanselarij der Nederlandse Orden. Daar brengt het Kapittel voor de Civiele Orden, een orgaan dat momenteel onder voorzitterschap van CDA-politica Ank Bijleveld-Schouten staat, advies uit aan de regering.

