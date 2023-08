Bij roeivereniging Phocas is een workshop over seksuele omgangsvormen voor alle studenten verplicht

Als een jongen op een feest in het voorbijgaan je bh-sluiting openmaakt, wat doe je dan? Of hoe reageer je als je coach je enthousiast op de mond kust, nadat je een wedstrijd hebt gewonnen? Hoe maak je duidelijk dat je geen seks wilt, of wat kun je doen als je op een feestje ziet dat iemand anders iets niet wil?

Studentenverenigingen komen regelmatig in het nieuws vanwege seksisme of grensoverschrijdend gedrag. Bij Phocas willen ze dat juist voorkomen. “Af en toe is er sprake van een incident, maar we proberen het bespreekbaar te maken”, zegt Orfa Groen (23), Commissaris Intern bij Phocas in Nijmegen en verantwoordelijk voor de sociale veiligheid binnen de roeivereniging. “Als je een open gesprek voert over waar je je prettig en niet prettig bij voelt, kan dat hopelijk grensoverschrijdend gedrag voorkomen.”

Roeivereniging Phocas heeft 880 leden en is daarmee de grootste studentenvereniging van Nijmegen. Deze week komen er honderden studenten langs voor een eerste kennismaking tijdens de introductie. Het is volop feest bij het Bastion, het spiksplinternieuwe watersportcentrum aan de nevengeul in Lent. Wie lid wordt van Phocas, volgt tijdens het introweekend een verplichte workshop over seksuele omgangsvormen. Het is onderdeel van een breder initiatief rondom sociale veiligheid.

Eigen gedragscode

En ja, er wordt soms best lacherig gedaan door de nieuwe studenten als er over seks gepraat wordt. “Veel jongeren zaten tijdens corona thuis en komen nu in het studentenleven terecht waar de seksuele omgangsvormen een stuk losser zijn”, zegt Hanna Rasing (23), die binnenkort het stokje van Groen overneemt. “Dat is natuurlijk wennen. Maar daardoor des te belangrijker om het over je grenzen te hebben.”

Phocas schakelde voor de workshop de hulp in van Gelijkspel, een studentenorganisatie die de seksuele cultuur in het studentenleven wil verbeteren. De GGD geeft handvatten over communicatie en er worden concrete casussen besproken. Vertrouwenspersonen en de ‘Lekker in je Phel-week’ zorgen ervoor dat onveilige gevoelens ook daarna bespreekbaar zijn. Afgelopen jaar ontwikkelde Phocas onder leiding van Groen en Rasing een eigen gedragscode waarin grensoverschrijdend gedrag en sociale veiligheid nadrukkelijk worden genoemd. Groen: “Het is een stok achter de deur. Als iemand de bh van een meisje losmaakt op een feest en zij is daar niet van gediend, krijgt de dader te horen dat hij over de schreef is gegaan. Je wordt niet direct geschorst, maar er volgt een stevig gesprek om herhaling te voorkomen.”

Veilige seks

Waar meer aandacht voor mag komen, is veilige seks. “Als je beter je grenzen aangeeft, durf je misschien ook makkelijker te zeggen dat je alleen seks wilt met een condoom”, zegt Rasing. Toch zien de studenten daar nog wel een taboe. “Er wordt vrij laks gedaan over seksueel overdraagbare aandoeningen, terwijl steeds meer jongeren er regelmatig eentje oplopen. Alweer een kuurtje halen omdat je chlamydia hebt, is natuurlijk niet de beste oplossing.”

Het komende jaar gaat de Nijmeegse vereniging nog meer doen rondom sociale veiligheid. Groen: “Na het vorige introweekend kwam er een eerstejaars naar me toe die vertelde dat ze zo blij is dat Phocas hier aandacht voor heeft. Dat was voor haar een belangrijke reden om bij Phocas te komen. Daar was ik toch wel een beetje trots op.”

Lees ook:

Verplicht studentenverenigingen om seksueel geweld te melden, zeggen verenigingen zelf

Er moet veel meer gebeuren om seksueel grensoverschrijdend gedrag onder studenten tegen te gaan. Dat vinden studentenverenigingen, Amnesty en regeringscommissaris Mariëtte Hamer.

Komende introweek heeft een gedragscode én prikkelarme ruimte

De introductieweek voor nieuwe studenten gaat in veel steden van start. Door wantoestanden onder studenten is er meer aandacht voor inclusie en mentaal welzijn.

Studenten in Maastricht krijgen verplichte voorlichting over seksueel wangedrag

Eerstejaars aan de Universiteit Maastricht krijgen vanaf volgend collegejaar voorlichting over grensoverschrijdend gedrag. Het is de eerste universiteit die zulke lessen verplicht stelt voor alle studenten.