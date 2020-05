Bij ons in het dorp is corona niets bijzonders

Het gezin van Sofie Govaert uit Breda raakte besmet met het coronavirus. Ze houdt voor Trouw een dagboek bij.

Ik weet één ding zeker: de instructies voor mijn eigen clubje heb ik niet goed gelezen. Ik kom aan bij het pleintje bij de bakker, maar mijn loopgroep staat er niet. Al gauw kom ik erachter dat ik midden in het bos had moeten verzamelen omdat daar meer ruimte is om afstand te bewaren. Snel loop ik terug naar huis, spring in de auto en tegen de tijd dat ik bezweet en wel bij de groep aansluit, heb ik mijn warming-up in ieder geval achter de rug.

Voor de zekerheid vertrek ik de volgende dag een half uur eerder naar school. Ik weet nog niet in welke ruimte ik lesgeef en hoe de nieuwe protocollen werken. Maar omdat er nauwelijks verkeer is op de A16 en ik nu wél kan parkeren voor de deur, sta ik daar weer een uur te vroeg.

Een dankbaar gespreksonderwerp

Het is even wennen met klasjes van maximaal vijf leerlingen. De leerlingen van verschillende groepen mogen niet gemengd worden, dus ik geef heel veel korte lesjes. Juist daardoor ontstaat er een leuke dynamiek. De leerlingen zijn vooral benieuwd naar hoe het was om corona te hebben. In ons dorp is corona niets bijzonders. De juf, de oppasmoeder, ouders op het schoolplein, veel mensen hebben het hier gehad, maar dat blijkt een paar dorpen verderop toch anders te zijn. Ik ben de enige persoon die corona heeft gehad, die de leerlingen kennen. Het is een dankbaar gespreksonderwerp tijdens het knippen van de binaire getallenkaartjes.

De rest van de dag ben ik versleten. Ik bel nog even mijn oom, die ik al een paar weken niet gesproken heb. Het gaat goed. Hij heeft inmiddels ontdekt hoe je wijn via het internet kunt bestellen, dat bevalt uitstekend. Ik informeer naar zijn vriendin aan de andere kant van het land die hij nu al lange tijd moet missen. Hij verzekert mij dat hij trouw elke week belt, en dat bevalt niet eens zo slecht. Sterker nog, als ze ruzie hebben, gooit-ie gewoon de hoorn op de haak, wel zo makkelijk.

