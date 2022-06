Bij motorclub De Megafoon weten ze hoe gevaarlijk motorrijden kán zijn: ‘Het vraagt opperste concentratie’

Op zijn onderarm en hand laat Fabian Huis in ‘t Veld een paar flinke littekens zien. Hij smakte vorig jaar met tachtig kilometer per uur op het asfalt, na een botsing met een vluchtheuvel. De motorrijder en rijinstructeur wilde twee leerlingen inhalen om hen te waarschuwen. “Het bleek de verkeerde beslissing.”

Huis in ‘t Veld scheurde zijn kniebanden, liep botbreuken op en lag twee dagen in het ziekenhuis. “Het was wel even schrikken, vooral voor mensen in mijn omgeving.” De motorrijder neemt een slok van zijn koffie bij het rustpunt in het buitengebied van Barneveld. Daar is motorclub De Megafoon uit het Gelderse Twello neergestreken voor een korte pauze. De groep heeft er net negentig kilometer opzitten, slingerend over de Veluwe.

Bewust van de gevaren

Huis in ‘t Veld hield ‘slechts’ littekens over aan het ongeluk, maar andere motorrijders hebben minder geluk. Vorig weekend verongelukten liefst vier motorrijders en een duopassagier. Afgelopen weekend overleed een 51-jarige motorrijder in Breda, twee anderen raakten ernstig gewond in Ederveen. “Motorrijden vraagt om opperste concentratie”, legt Huis in ‘t Veld uit, die een eigen rijschool bestiert. “Het is heel intens, maar wij zijn ons erg bewust van de gevaren.”

Want ondanks de risico’s is het motorrijden het ultieme gevoel van vrijheid, vinden de liefhebbers. Aan het begin van het motorseizoen veranderen de stoere mannen weer in jonge jongens. “Het is eigenlijk net als de koeien die de wei weer in mogen. Je bent één met de elementen. Het gevoel van vrijheid en de geur van vers gemaaid gras is heerlijk.”

Meer motorrijders, minder ongelukken

Arjan Everink van de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV) waarschuwt voor de gevaren op de motor. “Wij mannen zeggen toch al snel: mij overkomt dat niet.” Vijf dodelijke motorongelukken in één weekend hoopt hij nooit meer mee te hoeven maken. In heel 2021 kwamen 52 motorrijders om het leven. Een aantal dat de afgelopen jaren nagenoeg stabiel bleef.

De meeste dodelijke slachtoffers zijn twintig tot dertig jaar oud. Tot 2015 daalde het aantal dodelijke ongelukken om de motor juist, van 95 in 2000 naar een kleine 50 in 2015. Ondertussen wint het motorrijden al jaren aan populariteit. “Motorrijders hebben vijftien tot twintig keer meer kans op een ongeluk per gereden kilometer dan automobilisten”, weet Everink. “We worden vaak niet opgemerkt.”

Motorrijden kan gevaarlijk zijn, omdat andere weggebruikers motoren soms over het hoofd zien. Daarom is concentratie van levensbelang. Beeld Olaf Kraak

Ervarenheid ontbreekt soms

Tijdens het rijden op de landweggetjes in de omgeving van Barneveld wijst Huis in ‘t Veld ze aan, de mogelijk gevaarlijke situaties zoals de uitritten naar huizen waar motorrijders beducht voor moeten zijn. Dat het deze zondagochtend rustig is, is geen garantie voor een veilige tocht. “Ga er als motorrijder altijd vanuit dat de andere weggebruikers je niet zien”, is zijn gouden tip. De helft van de motorongelukken is eenzijdig. “Een stukje onervarenheid kan daarvan de oorzaak zijn, bijvoorbeeld omdat rijders maar mondjesmaat de weg op gaan.”

Marjon Huisman, een van de weinige vrouwen van de club, beaamt dat. Ze noemt zichzelf een ‘mooi weer rijder’. “Daar waar het kan, doe rustig aan.” Ook Huisman schrikt van die dodelijke ongelukken. “Maar we zijn altijd al alert en ons bewust van onze kwetsbaarheid.”

Aan het einde van de rit parkeert Huis in ‘t Veld zijn BMW weer in de garage. Op één kleine uitglijder van een van de rijders na – hij viel in het gras – is de tocht veilig verlopen. “Je zag dat behoorlijk wat automobilisten ons voorrang gaven. Wederzijds begrip voor elkaar, zorgt voor minder irritatie en meer plezier.”

Lees ook:

‘Miljoenen mensen hebben last van motorherrie’, de gemeente Bergen probeert er iets aan te doen

De gemeente Bergen heeft het voortouw genomen om geluidsoverlast van motoren in te perken. Andere gemeenten sluiten zich aan. ‘Ik vlucht mijn huis uit.’