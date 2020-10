Bij het UMC Utrecht zijn patiënten vanaf nu minder snel corona-positief

Twee nieuwe sneltesten slagen voor proef

Er komen steeds meer alternatieven voor de PCR-test in de teststraat. Volgens TNO is haar Lamp-test is vrijwel even betrouwbaar als de standaard PCR-test. De Lamp-methode werkt ook met een wattenstaafje in keel en neus. Maar hij geeft veel sneller een uitslag: binnen een uur.

TNO heeft de sneltest uitgeprobeerd bij 900 monsters uit de coronateststraat in de RAI in Amsterdam. In 99 procent van de gevallen was de uitslag bij de PCR-test en de Lamp-test hetzelfde. TNO denkt dat de Lamp-test nu snel in de teststraten gebruikt kan worden. Voor bijvoorbeeld medisch personeel is een betrouwbare en snelle test erg handig: zij kunnen bij een negatieve test na een uur weer aan het werk.

Het Nederlandse bedrijf Breathomix ontwikkelt als alternatief een ademtest voor corona. De resultaten van een proef daarmee zijn ‘geweldig’, zo zegt Rianne de Vries van Breathomix in de Volkskrant. De elektronische neus van Breathomix is vooral goed in het opsporen van mensen die duidelijk geen corona hebben. De ademtest zou bij de ingang van de teststraat kunnen staan als ruwe voorselectie. Hij zou van ongeveer driekwart van de bezoekers direct kunnen aangeven dat ze geen Covid-19 hebben. Het ministerie van volksgezondheid heeft alvast honderden apparaten besteld.

Vorige week maakte minister Hugo de Jonge al bekend dat twee andere sneltests geslaagd zijn voor hun eerste proef. Die werken met een druppel vloeistof met daarin wat slijm op een papiertje, en geven direct een uitslag.