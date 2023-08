‘Bij een waardige herdenking is het belangrijk dat een gevoel van verbondenheid wordt gecreëerd’

Bij een herdenking komen veel emoties kijken, dat bleek vorige week weer toen burgemeester Femke Halsema zich terugtrok van een Indiëherdenking in Amsterdam. Ze deed dat, omdat ook de dochter van de felomstreden Nederlandse militair Raymond Westerling (die de naam van haar vader in ere wil herstellen) spreekt tijdens het programma. Ook de dodenherdenking op 4 mei kent zijn spanningen. Een bekende: laten we kinderen van ‘foute’ Duitsers aan het woord? Die spanningen zijn inherent aan oorlog, zegt onderzoeker en psycholoog Bertine Mitima-Verloop. En dus ook aan herdenken.

Discussies bij een herdenking zijn er nou eenmaal, en die veranderen door de tijd heen. “Je kan het nooit voor iedereen goed doen, omdat het zoveel mensen met verschillende emoties raakt. Mensen bij wie het verleden ook in het heden een rol speelt”, aldus Mitima-Verloop, die promoveert op haar onderzoek naar de impact van herdenkingen en rituelen. “Een organisatie die herdenkingen organiseert moet daarom goed weten wat er speelt binnen de gemeenschap, ook als het om spanningen gaat, zodat je bewust kiest wat je uitdraagt.”

Herdenken is het verleden erkennen

Herdenken is kwetsbaar en gevoelig, maar als het goed gedaan wordt, enorm belangrijk, zegt Mitima-Verloop. “Het helpt mensen betekenis te geven aan het verleden, en kan slachtoffers en nabestaanden kracht en inspiratie geven.” Mensen zeggen zich ook vaak trots en dankbaar te voelen om bij een land te horen dat zo stilstaat bij getroffenen, blijkt uit haar onderzoek. Ze sprak ook veel migranten die een oorlog ontvluchtten. “Zij voelen zich tijdens nationale herdenkingen vaak dankbaar dat ze nu in vrijheid leven.”

Vooral belangrijk: herdenken kan een bron van erkenning zijn voor slachtoffers en nabestaanden, zegt de onderzoeker. Omdat stil wordt gestaan bij hun verleden. “Zeker voor de Indische gemeenschap is die erkenning belangrijk.” De eerste officiële Indiëherdenking, waar het einde van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië en de Tweede Wereldoorlog wordt herdacht, was pas in 1988, meer dan veertig jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog. En Mark Rutte maakte eind vorig jaar pas excuses namens het kabinet aan de Indische en Molukse gemeenschap voor de kille ontvangst toen zij na 1949 noodgedwongen naar Nederland kwamen.

Hoe maatschappelijk naar een thema wordt gekeken, is van invloed op hoe een individu naar zichzelf kijkt, zegt de onderzoeker. Veel Indiëveteranen kwamen bijvoorbeeld terug naar Nederland met het idee dat ze zich in hadden gezet voor een goede zaak, terwijl de maatschappij daar toen anders over dacht. “Die maatschappelijke houding had enorme impact. Veel veteranen stopten dingen weg en wilden nooit meer over hun verleden praten.”

Politieke boodschappen

Juist bij een geschiedenis waar veel verschillende perspectieven op zijn, is het verstandig ver weg te blijven van politieke boodschappen op een herdenkingsmoment, zegt de onderzoeker. Voor haar onderzoek bestudeerde zij een herdenking in Sarajevo. “Daar werden bijvoorbeeld geen speeches gehouden, maar stond alleen kunst centraal.” Met dat soort vormen krijg je dat iedereen een eigen invulling kan geven. “Bijvoorbeeld: op 15 augustus herdenken sommigen alleen de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, maar anderen herdenken ook de verliezen daarna. Dat mag naast elkaar bestaan.”

Dat betekent niet dat er geen gevoelige onderwerpen aan bod mogen komen. “Vaak werkt dat goed in de programmering om de herdenking heen. Zoals bij lokale activiteiten of in opiniestukken.” Maar wees voorzichtig, waarschuwt ze. “Want bij een waardige herdenking is het belangrijk dat een gevoel van verbondenheid en samenzijn wordt gecreëerd. Waarbij je uit de weg probeert te gaan dat groepen tegenover elkaar staan.”

Een waardige herdenking heeft nog een aantal andere ingrediënten volgens de onderzoeker. Er moeten onder meer duidelijke rituelen zijn die elk jaar terugkomen en die passend zijn bij wat er wordt herdacht. De plek moet een betekenis hebben. En naast een plechtig moment, is een moment van viering en heling ook mooi. “Op de Indië herdenking zijn bijvoorbeeld eten, dans- en muziekonderdelen.” Dat hoeft niet allemaal op één nationale herdenking, zegt ze, maar kan vooral ook tijdens lokale herdenkingen.

‘Wie Raymond Westerling op het schild hijst, verdoezelt oorlogsmisdaden’

Met alle rumoer over de Indië-herdenking op de Dam ligt het opnieuw op tafel: het gevoel van miskenning en ongenoegen dat leeft in Indische kringen. Historicus Gert Oostindie begrijpt dat wel. ‘Maar mijn indruk is toch dat de Indische gemeenschap vooruit wil.’

Excuses kabinet aan Indische en Molukse gemeenschap voor ‘kille en bureaucratische ontvangst’

Premier Rutte schrijft dat de opvang van Indische en Molukse Nederlanders na 1949 ‘minder kil en bureaucratisch’ had moeten zijn. Ook neemt het kabinet afstand van de wijze waarop dienstweigeraars destijds behandeld zijn.