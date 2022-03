Bij de vorige vluchtelingencrisis was er heftig verzet, maar nu toont Steenbergen zijn warme kant

Het begon met het delen van een bericht op Facebook, van een vrouw uit een naburig dorp. Daniëlla Verhaar wilde met de auto wat spullen voor Oekraïense vluchtelingen brengen en kon best wat extra’s van buurtgenoten meenemen. Een paar dagen later had ze een konvooi. Met drie auto’s, twee bussen, een vrachtwagen en een aanhangkar reed ze naar de initiatiefneemster uit Wouwse Plantage. Luiers, dekbedden, kleding, babyvoeding: de buurt had massaal ingeslagen. Alles voor de Oekraïners, was het credo. Het volk in nood kon niet genoeg worden geholpen.

Het kan verkeren in een gemeenschap. Steenbergen zette zichzelf zes jaar geleden lelijk op de kaart tijdens een informatieavond over een asielzoekerscentrum. De bijeenkomst in sporthal ’t Cromwiel liep gierend uit de klauwen, en de beelden waarop voorstander Dasja Abresch het als spreekster zwaar te verduren kreeg, gingen heel Nederland over. Er moest ‘een piemel in’, schreeuwden de tegenstanders. Dit weekend organiseert Abresch met de dorpsraad Welberg een inloop voor mensen die overwegen om Oekraïners in huis te nemen. Dat zijn er nogal wat, weet ze.

Steenbergenaren rijgen hartjes van kralen voor Oekraïne. Beeld Arie Kievit

Kinderen halen lege flessen op of bakken koekjes, een restaurant serveert een Oekraïens driegangenmenu. De bloemist verkoopt blauwe druifjes met gele narcissen, het dagactiviteitencentrum haalt geld op met zelfgemaakte hartjes. Vanuit een van de kerkdorpen staat een gezin (inclusief dochter en hond) met een volle camper én aanhanger in Warschau om nog meer donaties vanuit de gemeente bij het lokale Leger des Heils te droppen. En de fracties in de gemeenteraad zijn nooit zo eensgezind geweest als over de vraag of Steenbergen ruimte moet vrijmaken voor Oekraïense vluchtelingen. Ja natuurlijk moet dat!

Laten zien wie we echt zijn

Heeft het West-Brabantse stadje een metamorfose ondergaan? Zeker niet, zegt Abresch, die in 2015 zelfs voormalige oppaskinderen tegen haar tekeer zag gaan. “Toen was er een kleine minderheid die een hele grote mond had. Steenbergen heeft zich echt geschaamd voor die avond, de periode daarna ontstond er bij Vluchtelingenwerk een piek aan mensen die zich aanmeldden voor vrijwilligerswerk. Nu krijgen we de kans om te laten zien wie we echt zijn.”

Toch is dat maar een deel van het verhaal. Danker Kouwen was destijds een van de tegenstanders van het azc (dat er uiteindelijk niet kwam) en mobiliseerde gelijkgestemden om zich te roeren. Inmiddels is hij politiek actief en zelfs fractievoorzitter van de Volkspartij Steenbergen. Vanwaar nu een ander geluid? “Omdat wij altijd voor opvang in de regio zijn. Ons standpunt over vluchtelingen uit Afrika of het Midden-Oosten is nog hetzelfde. Kiev is dichterbij, we zijn buren. En allemaal christen, dat maakt het voor deze mensen ook makkelijker om in de samenleving op te gaan.”

Wietse Visser was er ook bij in 2015. “Je denkt er niet aan terug als iets moois”, zegt de directeur van basisschool Gummarus. “Maar tegelijk gebeurden er toen ook al veel goede dingen in Steenbergen. Het leek alsof heel Steenbergen tegen het azc was, maar zo was het echt niet. Op school hebben we er toen wel veel aandacht aan besteed. De kinderen hebben we geleerd dat je ergens voor of tegen kunt zijn, maar dat het belangrijk is hoe je een mening formuleert. En ook probeert het perspectief van de ander te zien.”

Oekraïne roept andere gevoelens op

Dat is nu niet nodig, want ook Visser constateert een enorme solidariteit. “Tegenstanders van toen zullen over die kwestie niet van mening zijn veranderd. De situatie in Oekraïne roept andere gevoelens op. We hebben hier al veel Oost-Europese arbeiders, dus het is minder onbekend. Dat we een gezamenlijke vijand hebben, speelt misschien ook mee. De kans is groot dat we over enkele dagen of weken Oekraïense kinderen op onze school zullen krijgen. Dat zijn we nu aan het voorbereiden.”

Aan de Kruitweg hangt de Oekraïense tweekleur aan de voorgevel. Het is de woning van Rini van Tillo die – zo zegt hij – moeilijk een ton kan storten, maar toch zijn compassie wil tonen. Hij voelt wat ook de rest van het stadje voelt. Wie had dat kunnen denken? Een paar deuren verderop vluchtte na de onrust rond het azc een gezin uit Eritrea. De ramen waren ingegooid, ze wilden hier niet meer blijven. “Ze hadden geen leven meer. Nu krijg ik hier allemaal duimpjes omhoog, en rijden mensen toeterend langs vanwege de vlag. Er is veel ten goede veranderd.”

Snel weer die kant op

Het gezin met camper en hond dat in Warschau stond, is weer op de weg terug, meldt moeder des huizes Mia Booij telefonisch vanuit Duitsland. Het idee is om snel weer een keer volgepakt die kant op te gaan. Booij heeft geen spoortje twijfel dat Steenbergen nog een camper vol doneert. Ondertussen is de gemeente op zoek naar opvangplaatsen voor vluchtelingen. Tentenkampen en sporthallen hebben niet de voorkeur, maar het CDA noemde desondanks alvast een optie: ’t Cromwiel. In het licht van de geschiedenis kun je het ironisch noemen. Of juist mooi. Abresch: “Onder één dak vinden soms tegenstrijdige dingen plaats”.

