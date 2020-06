Bij de demonstratie in de Bijlmer gaat het over racisme, en over niks anders

De demonstranten staan vandaag op ‘historische grond’, zegt organisator Mitchell Esajas van The Black Archives. Ze staan vandaag in de Bijlmer, een wijk waar bewoners vaak slachtoffer zijn geworden van racisme en discriminatie, maar waar de zwarte identiteit ook wordt gevierd, aldus Esajas. “Dit is een plek van verzet en emancipatie.” Over het belang van die emancipatie citeert hij de Surinaamse schrijver Anton de Kom: “Geen volk kan tot volle wasdom komen dat erfelijk met een minderwaardigheidsgevoel belast blijft”. De toegestroomde demonstranten staan stil en in opperste concentratie te luisteren.

De betoging zou eigenlijk plaatsvinden op het plein dat vernoemd is naar De Kom, even verderop. Vanwege de verwachte drukte werd uit voorzorg uitgeweken naar het Nelson Mandelapark. Anders dan op de Dam op Tweede Pinksterdag is afstand houden hier geen probleem, ook al zijn er meer dan tienduizend mensen gekomen. Op de grond geven oranje stippen anderhalve meter afstand tussen demonstranten aan. Volgens de organisatie zijn vrijwilligers twee dagen bezig geweest met plaatsen van de tekens. Bijna iedereen draagt een mondkapje.

De kous moet daarmee ook af zijn, vinden de demonstranten. “Laten we het over de inhoud en de boodschap van deze demonstraties hebben”, zegt Ulja Monte (27), die naar de betoging is gekomen met haar vader en zusje. Het gesprek over wat er op de Dam gebeurde, kan nu wel worden afgerond, vindt ze. “Het gaat daar al de hele week over.”

‘Amerika houdt niet van zwarte mensen’

Ook bij de demonstratie is de rijzige Fitzgerald Brown (55). Hij werkt in Amsterdam maar komt uit de Amerikaanse staat South Carolina. “Mensen vragen me vaak waarom ik niet in Amerika ben gebleven. Dat is toch het land van onbeperkte mogelijkheden, zeggen ze dan.” Hij schudt zijn hoofd. “Amerika houdt niet van zwarte mensen.” De demonstratie vandaag vindt hij fantastisch. “Hier staat een nieuwe generatie. Inspiring.”

De speeches van de verschillende sprekers weerkaatsen tegen de wanden van het Bijlmer Parktheater. Esajas noemt de namen van zwarte Nederlanders die door zinloos geweld of politiegeweld om het leven zijn gekomen. De naam van de vijftienjarige Kerwin Duinmeijer bijvoorbeeld, die in 1982 door een skinhead werd doodgestoken in Amsterdam. De aanwezigen knielen met een gebalde vuist in de lucht en buigen het hoofd in stilte.

Naderhand wordt het Dieudonnee Ostiana (34) even te veel. Geëmotioneerd veegt ze een traan weg. Het herdenkingsmoment is niet het enige dat haar ontroert, vertelt ze. “Ik had niet verwacht dat deze demonstratie zo divers zou zijn. En toen zag ik net mijn witte schoonzus staan en ik dacht, zij is hier óók voor mij. Daar werd ik door geraakt.” Die diversiteit onder de demonstranten geeft haar hoop, zegt ze. “Racisme is een systemisch probleem, maar steeds meer mensen zijn zich ervan bewust.” Is er verandering ophanden? Ostiana kijkt even rond over het Mandelapark, knikt dan vastberaden.

