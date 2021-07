Bij de bloemenzee voor Peter R. de Vries wordt een traantje weggepinkt. ‘Gek, hoeveel het me doet’

“Het eerste wat ik dacht, was: de klootzakken hebben hem toch te pakken gekregen”, zegt oud-omroepbaas Fons van Westerloo in een reactie op de dood van Peter R. de Vries. “Het is zo ongelooflijk dat dit in ons land gebeurt. Het is iets voor de maffiosi in Italië.”

Advocaten, rechters, politici, Europarlementariërs, journalisten, internationale media, ze reageerden massaal en verslagen op het overlijden van de crimefighter donderdag. “Aan Peter R. de Vries zijn we verplicht ervoor te zorgen dat het recht zijn loop krijgt”, zei demissionair premier Mark Rutte. Dit soort misdaden “mogen en zullen we in Nederland nooit tolereren”.

De Vries werd vorige week dinsdag neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat, vlak na zijn optreden in het tv-programma RTL Boulevard. Daarna knokte hij in het ziekenhuis voor zijn leven. “Peter heeft geleefd naar zijn overtuiging: ‘On bended knee is no way to be free’”, zo verklaart de familie. “We zijn onnoemelijk trots op hem en tegelijkertijd ontroostbaar.”

Alle bevolkingsgroepen laten zich zien

Door de Lange Leidsedwarsstraat trekt dondermiddag een gestage stroom van mensen om de misdaadverslaggever eer te bewijzen. Alle bevolkingsgroepen laten zich zien. Een vrouw in Surinaamse dracht komt aanlopen met een bos rozen, een ouder echtpaar haalt de OV-fietsen van het slot. Vlak bij de parkeergarage groeit achter de dranghekken een bloementapijt. Er hangt een Ajaxvlag, een grote banner met de namen van alle RTL-Boulevardcollega’s.

Sommige mensen zijn in tranen, anderen maken een foto of staan een poosje stil naar de bloemen te kijken. “Ik was even bang dat het een hoop sensatie zou zijn, maar de sfeer is sereen”, zegt Elske de Ruyter, een wat oudere dame. “Net als vorige week trouwens, toen was ik er ook. Ik woon vlakbij.”

De aanslag heeft haar erg bezig gehouden. “Gek, hoeveel het me doet. Iedere dag denk je wel even: hoe zou het met hem zijn? Dit had niet gemogen, dat hem de mond gesnoerd is. Natuurlijk dacht ik ook wel eens, als hij weer op tv was, daar heb je hem weer. Maar als je nu alles op een rijtje ziet, wat hij voor mensen heeft gedaan, dat is zo bijzonder.”

‘Ik moet denken aan Pim Fortuyn en Theo van Gogh’

Even verderop staat Nick Verhage – korte broek, rugzak om zijn schouders – voor zich uit te staren. “Ik moet dit even verwerken”, zegt hij. “Hij was nergens bang voor en dat heeft hij met zijn leven moeten bekopen. Ik moet denken aan Pim Fortuyn en Theo van Gogh. Het gaat wel de verkeerde kant op met Nederland.”

Verhage keek graag naar de programma’s waar Peter R. de Vries aanschoof. “RTL Boulevard, Beau. Ik vond het altijd interessant wat hij te zeggen had. Dat houdt nu op, daar baal ik van. Of ik het altijd met hem eens was? Nou, ik was het nooit oneens. Ik ga hem echt missen.”

Ook tv-presentator Albert Verlinde reageert geschokt op de dood van De Vries. “Zijn gevoel van rechtvaardigheid dat hem zóveel opgeleverd heeft, is hem ook fataal geworden. Dat is mijn belangrijkste analyse.”

‘Als Peter aan het woord was, werd het niet gezellig’

Verlinde werkte jarenlang met De Vries samen bij RTL Boulevard. “Hij had twee gezichten: het serieuze van de misdaadverslaggever die doorging tot hij beet had. Als Peter aan het woord was, werd het niet gezellig. Daarna kwam ik met amusementsnieuwtjes en daar kon hij ook van genieten. Voor hem was het programma een uitje, even iets lichts na een dag vol ellende in de rechtszaal.”

Humor en zelfspot, die bezat De Vries volop volgens Verlinde. Dat bleek ook uit zijn bijdrage aan het VPRO-programma Promenade, een satire op het fenomeen van de talkshow. Daarin trad De Vries op als ‘mystery guest‘, een persiflage van zichzelf als veelgevraagde talkshowgast. “Hij nam zijn eigen ijdelheid op de hak”, zegt Verlinde. “Laten we die kant van hem niet vergeten.”

Fons van Westerloo was directeur van SBS toen De Vries daar zijn succesvolle tv-programma had: Peter R. de Vries, misdaadverslaggever. Ze gingen wel eens samen uit eten. “Hij was onverschrokken. Bange mensen gaan met hun rug tegen de muur zitten in het restaurant, maar Peter niet, nooit.”

Het is vooral de drive van De Vries die Van Westerloo zal bijblijven: “Die jongen was niet te stuiten, ongelooflijk geïnspireerd om te doen wat hij zichzelf als opdracht had gegeven: de misdaad bestrijden.”

