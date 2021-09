Bij de benzinepomp hebben ze één wens voor het nieuwe politieke jaar

Op de parkeerplaats van een tankstation in Breukelen moet Willem-Alexander deze Prinsjesdag de aandacht delen met een parmantig rondstappende ooievaar. Terwijl de koning in Den Haag spreekt over de plannen van het demissionaire kabinet, maken pauzerende reizigers langs de snelweg foto’s van de vogel.

Zo ook Jan en Joke Levels, beiden 59 jaar oud en op weg vanuit Venlo naar Egmond aan Zee voor een paar dagen vakantie. Hun belangrijkste wens voor het nieuwe politieke jaar? “Dat de politici in Den Haag stoppen met ruziemaken”, zegt Jan Levels prompt. Want dat gedoe rond de trage formatie, dat is hij nu wel zat. “En dat is echt niet alleen Rutte aan te rekenen”, benadrukt hij. “Het is te makkelijk om het op één man af te schuiven.”

‘Ik twijfel of de VVD de goede keuze was’

Het vertrouwen in de politiek is flink gekelderd, becijferden onderzoeksorganisaties Ipsos en I&O Research. Op het benzinestation is dat goed te merken. “Het kabinet is afgetreden vanwege de toeslagenaffaire, maar vervolgens gebeurt er maar heel weinig om dat op te lossen”, verzucht bijvoorbeeld Bas van Berkel (56) uit Moergestel. “En hoe vaak is de mensen in Groningen al geld beloofd? Het demissionaire kabinet moddert maar aan.”

Ook bij zijn vrouw Anita (53) is het geloof in politici in Den Haag tanende. Ze stemde op de VVD in maart. “Maar achteraf twijfel ik wel of dat de goede keuze was.” Want terwijl de politici onderhandelen over een regeerakkoord, zijn er acute problemen die hun aandacht verdienen. Het woningtekort baart de Van Berkels zorgen. Twee van hun drie kinderen hebben inmiddels een eigen woning, “Maar ook in onze gemeente zijn er heel veel jongeren die geen woning kunnen krijgen”, zegt Bas van Berkel.

Met de elektrische auto naar Frankrijk

Een eind verderop pompt Kevin van der Meij (21) de banden van zijn geleende auto op. Ook hij vindt dat er iets moet gebeuren op de woningmarkt, maar er is één probleem dat wat hem betreft de komende jaren nóg meer aandacht verdient. Het klimaat. “Daar wordt veel te weinig aan gedaan”, vindt hij. Dat het demissionair kabinet nu geld uittrekt, onder meer om elektrisch rijden te stimuleren, vindt hij dan ook een goede zaak. “Nu rijd ik toevallig in een benzineauto”, zegt hij lachend. “Maar ik gebruik ook vaak een elektrische auto. Ik ben daarin zelfs een keer bijna naar Frankrijk gereden, dat kan prima.”

Marijke Hoftijzer en Rowan Schadenberg (allebei 49) hopen in de toekomst elektrisch te rijden. Niet voor niets beginnen zij ook meteen over het klimaat als kwestie die het demissionaire kabinet niet mag laten liggen. “Ik zou dolgraag dit vervuilende ding inruilen voor iets schoners”, zegt Schadenberg terwijl hij het oliepeil van de omgebouwde kampeerbus iets probeert te verlagen. Maar dan moet het wat hem betreft eerst nog iets makkelijker worden om onderweg de auto op te laden.

Laadpaalproblemen

“We hebben toevallig net twee weken een elektrische bus gereden”, vertelt Hoftijzer. “Voor woon-werkverkeer werkt het al heel goed wanneer je weet waar de laadpalen zijn, maar als je op de bonnefooi naar de andere kant van het land rijdt, is het soms echt nog wel lastig. Dan kom je ergens waar ze een lader hebben, maar dan staat daar al iemand. Of ze hebben niet de juiste stekker.”

Hoftijzer en Schadenberg hopen dan ook dat het kabinet fors zal investeren in het verbeteren van de infrastructuur rondom het elektrisch rijden. Het liefst in samenwerking met andere Europese landen, zodat hopelijk binnenkort ook een ritje naar Portugal gemakkelijk elektrisch kan. Daar vertrekt het stel namelijk binnenkort naartoe. Hoftijzer: “Om te overwinteren waar het warmer is.”

