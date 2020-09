Bij coronaboete geen strafblad, belooft kabinet

Het kabinet wil af van het strafblad bij een coronaboete, ook voor mensen die al een boete hebben gehad in de afgelopen periode. Dat bevestigen bronnen in Den Haag. Het besluit valt vrijdag in de ministerraad.

Nu nog geldt bij boetes van honderd euro en hoger dat die automatisch leiden tot een zogeheten ‘justitiële aantekening’, in de volksmond een strafblad. Minister Grapperhaus van justitie beloofde vorige week al dat hij gaat proberen de coronaboetes buiten het strafblad te houden. Er is vanuit de Tweede Kamer veel kritiek op, omdat een aantekening grote gevolgen kan hebben bij bijvoorbeeld sollicitaties. Dat is een te zware straf voor overtredingen waarbij mensen beboet worden voor gedrag dat in normale tijden niets bijzonders is, aldus de Tweede Kamer.

Boete is doorn in het oog van Kamer

Voor de meer dan 15.000 mensen die een coronaboete hebben gehad, wil het kabinet de justitiële aantekening schrappen. Het betekent dat ook minister Grapperhaus van justitie zelf zijn strafblad weer kwijtraakt, dat hij kreeg nadat hij alsnog een boete van 390 euro ontving voor het niet naleven van de anderhalve meter afstand bij zijn bruiloft. Het Openbaar Ministerie maakte vorige week bekend dat hij alsnog een boete krijgt, juist omdat hij als minister bijzondere verantwoordelijkheid heeft de coronaregels na te leven.

De hoogte van de boetes is de Tweede Kamer ook een doorn in het oog. Het overtreden van de anderhalve meter zou maximaal 99 euro boete op moeten leveren, dringen de coalitiepartijen aan, waarbij het CDA aangaf dat eerst de ‘bredere kwestie’ met het strafblad geregeld moet zijn. Hoe snel dat kan hangt af van de nieuwe coronawet die nog door de Tweede Kamer moet. Daarin worden de boetes vastgelegd. Al meer dan 15.000 mensen hebben een boete gekregen.

