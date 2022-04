Bezwaar afgewezen: Schiphol wordt veel duurder voor vliegmaatschappijen

‘Onbegrijpelijk', ‘destructief’, zo fulmineerde de KLM vorig najaar over de tariefsverhoging die Schiphol haar en andere luchtvaartmaatschappijen oplegde. Maar van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) mag het. Schiphol heeft gewoon de regels toegepast.

Maar die regels worden door de ACM buitengewoon star geïnterpreteerd, reageren KLM en Barin, de club van alle maatschappijen die op Schiphol vliegen. Zij kondigen nu aan het hogerop te zoeken: ze stappen naar het college van beroep voor het bedrijfsleven.

De KLM en negen andere maatschappijen waren afgelopen najaar naar de ACM gestapt om de tariefsverhoging aan te vechten. De eerste stap van die verhoging is deze maand ingegaan - dat had de ACM al eerder toegestaan. Volgend jaar en het jaar daarop gaan de tarieven opnieuw omhoog, al met al met 37 procent. Dat kan alleen al de KLM een paar honderd miljoen euro per jaar kosten, terwijl die maatschappij nog diep in de rode cijfers zit vanwege de coronacrisis.

Tegenvallers voor de gebruikers

Kan zijn, oordeelt de ACM, maar zo zijn de regels. Die schrijven voor dat de zogeheten luchthavengelden de kosten dekken die Schiphol maakt voor de vliegmaatschappijen. Het vliegveld mag er geen winst op maken, maar hoeft er ook niet op toe te leggen.

Dat laatste is tijdens de coronapandemie wel gebeurd: het haventarief wordt per vlucht betaald, maar omdat het aantal vluchten sterk daalde, kwam er minder geld binnen, terwijl de uitgaven wel grotendeels doorliepen. Dat verlies wordt nu verrekend met hogere tarieven.

Terecht, vindt de ACM, want het gaat om ‘daadwerkelijke verliezen’, die anders terecht zouden komen bij de belastingbetaler, want de Nederlandse staat en de gemeente Amsterdam zijn de grootste aandeelhouders van Schiphol. “Door de manier waarop Schiphol de tarieven heeft vastgesteld, worden de tegenvallers neergelegd bij de gebruikers van de luchthaven”, stelt de ACM. Dat is ‘niet onredelijk’.

Ernstigste crisis ooit

Niet onredelijk!? Barin-voorzitter Marnix Fruitema is er woedend over. De ACM legt de regels ‘in de meest strikte zin’ uit, stelt hij, en gaat er ‘volledig aan voorbij’ dat die regels niet geschreven zijn voor de uitzonderlijke periode van corona, die leidde tot ‘de ernstigste crisis die de luchtvaart ooit heeft gekend’.

Schiphol is een ‘monopolist’, voegt de KLM daaraan toe, want in Nederland kunnen maatschappijen niet om de nationale luchthaven heen. “Maar deze monopolist schuift al haar eigen ondernemersrisico’s gedurende de covid-periode naar de luchtvaartmaatschappijen.” De ACM laat de kans liggen om een ‘evenredige verdeling van de pijn van de covid-crisis’ tot stand te brengen.

Ook een klacht over een nieuwe stikstofheffing die in de tarieven verwerkt is, werd trouwens afgewezen. Schiphol wil met die heffing de stikstofuitstoot terugdringen: 4 euro per kilogram die een toestel uitstoot bij het landen of opstijgen, te betalen door luchtvaartmaatschappijen. Ook dat mag, vindt de ACM.

