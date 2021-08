Bezorgde docenten zien ongevaccineerde studenten liever thuisblijven

Enkele docenten in het hoger onderwijs pleiten voor een vaccinatie- of testplicht, waarbij studenten die geen vaccinatiebewijs of negatieve testuitslag kunnen laten zien, gevraagd wordt thuis te blijven. Zij kunnen het onderwijs dan online volgen, is de gedachte.

Blijdschap overheerste bij de openstelling van universiteiten, hbo’s en mbo’s. Maar bij een deel van de docenten leidt het tot bezorgdheid, nu de vaccinatiegraad onder jongeren lijkt te stokken. Hun vrees is dat een nieuwe besmettingsgolf het land treft als de deuren van de instellingen weer opengaan en er groepen van 75 studenten in een ruimte bijeen mogen komen, zonder mondmaskers en zonder de anderhalve-meter-afstandsregel.

Lief vragen werkt niet

Hoogleraar gezondheidsrecht in internationaal perspectief Brigit Toebes van de Rijksuniversiteit Groningen en medisch en neuropsycholoog Femke Nijboer, als docent verbonden aan de Universiteit Twente, vinden het moeilijk om aan te zien dat studenten zo vrijblijvend worden aangesproken over het vaccineren. Nijboer spreekt van ‘getrut’, en denkt dat het ‘lief vragen’, zoals ze de huidige campagne (‘Ga je studeren, laat je vaccineren’) betitelt, niet werkt.

In een gepeperde column voor de universiteitswebsite schreef Nijboer woensdag haar ergernis van zich af. “Als je pot-ver-drie een wetenschappelijke studie wilt gaan doen, maar je gelooft niet in de wetenschap, wat doe je hier dan überhaupt?”. Studenten die niet gevaccineerd zijn, komen er bij haar niet in, schrijft ze.

De vaccinatiegraad onder jongeren tussen de 18 en 25 jaar blijft hangen rond de 60 procent, en daarom zijn er zorgen over de start van het collegejaar. In deze speciale testlocatie voor nieuwe Leidse studenten laat een studente zich testen. Beeld Rob Dullemen

Geen ongevaccineerden in haar collegezaal

De Universiteit Twente gaat niet echt om vaccinatiebewijzen vragen. Achteraf bezien wil Nijboer dat ook niet, en was ze iets te stelling, zegt ze over de telefoon. “Maar eigenlijk wil ik ongevaccineerde studenten niet in mijn collegezaal hebben.” Haar column was bedoeld als knuppel in het hoenderhok, zegt ze. “We mogen heus wel op een strengere manier tegen studenten uitspreken dat we van ze verwachten dat ze zich laten vaccineren.”

Naar een vaccinatiebewijs vragen bij de ingang is ingewikkeld, omdat het onderwijs een mensenrecht is en instellingen dus vrij toegankelijk moeten zijn, zegt Toebes. Zij heeft ook meegewerkt aan het advies van de Gezondheidsraad over een eventuele vaccinatieplicht. “Maar je kunt ook redeneren dat ongevaccineerden het recht op onderwijs juist in gevaar brengen, omdat bij een uitbraak alles weer dicht zal moeten.”

Krampachtig

Toebes verwijst naar de Verenigde Staten, waar universiteiten zijn die wel met een vaccinatie- of testplicht werken. Ze vindt dat er in Nederland krampachtig veel rekening gehouden wordt met de vrijheid van gewetensbezwaarden. “In het licht van deze crisis moeten we ons afvragen: wat weegt hier zwaarder? Nu lijkt me dat toch de volksgezondheid, en de toegang tot het onderwijs. Dat zijn ook noties die in grondwet en mensenrechtenverdragen zijn vastgelegd.”

Onderwijsvakbonden weten van de zorgen onder docenten over de heropening. Maar er zijn ook docenten die juist heel blij zijn met het opheffen van de restricties, zeggen woordvoerders van de onderwijsbonden (AOB) en CNV. Alleen al daarom nemen ze geen stelling in over het opvoeren van de druk op studenten om zich te laten vaccineren, zegt een woordvoerder van het CNV. “Het zou ook gewetensbezwaarde docenten zelf in de problemen brengen als we richting een vaccinatieplicht gaan.” De AOB houdt dit weekend een enquête onder docenten om te peilen hoe groot de zorgen precies zijn.

‘Dit is aan de politiek’

De vereniging van universiteiten (VSNU), die de campagne ‘Ga je studeren, laat je vaccineren’ voert, denkt niet dat hun slogan te vrijblijvend is. “Er zijn juist ook al mensen die deze te sturend vinden”, zegt een woordvoerder. Ook ziet de VSNU ze geen rol voor zichzelf weggelegd om de vaccinatiedruk verder op te voeren. “Dat is niet aan ons, maar aan de politiek.”

