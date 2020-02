Bezoekers van de opera die niet of slecht kunnen zien, krijgen hulp van de blindentolk

De blindentolk zit er niet de hele voorstelling doorheen te tetteren, belooft Arlette Hanson. Ze is van Komt dat zien!, een stichting die theatervoorstellingen toegankelijk maakt voor mensen met een visuele beperking.

Nu is voor het eerst een opera aan de beurt. Het gaat om ‘Bruid te Koop!’ van de Nederlandse Reisopera, in het Nederlands gezongen en muzikaal ondersteund door het Orkest van het Noorden/Het Gelders Orkest en het koor Vocalis Consensus. De komische opera is een liefdesverhaal als in een sprookje. Vrouw wordt verliefd op knappe, maar arme man. Vader had haar toen hij een grote lening afsloot eigenlijk beloofd aan een andere man en die komt haar nu opeisen.

Bezoekers die niet of slecht kunnen zien, krijgen tijdens de voorstelling een koptelefoon op. Een tolk vertelt hen wat er op het podium gebeurt. En niet de dingen die er al te dik bovenop liggen. Kijkt iemand boos en is aan de muziek te horen dat er woede opborrelt, dan zal de tolk dat bijvoorbeeld niet vertalen. Kostuums kunnen vooraf van dichtbij worden bekeken of bevoeld. En tijdens een inleiding kunnen bezoekers alvast met (stemmen van) personages kennismaken.

Zijn er wel genoeg stiltes tijdens de opera om te tolken? Als je erop gaat letten, zal het je verbazen hoeveel geschikte momenten er zijn, zegt Hanson. “Wij doen bijvoorbeeld ook de voorstelling van Bert Visscher, daar zullen mensen helemaal van denken dat er geen stiltes vallen. Maar ook hij moet wel eens ademhalen.”

De blindentolken hebben volgens haar aan die seconde soms genoeg. Dat vraagt wel om een nauwkeurige voorbereiding, zodat ze precies weten wanneer er tijd is om te praten zonder dat het ten koste gaat van de beleving van de voorstelling.

