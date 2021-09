Bezoekers Formule 1 Zandvoort: ‘Op de tribune denk ik echt niet: wat jammer voor het hagedisje’

Ron (54) en Nel (59) Lemmens:

Ron volgt de sport al vele jaren. In 1983 en 1984 was hij ook bij de grand prix in Zandvoort. Hij vindt het een geweldige show. Zijn vrouw Nel geniet van de saamhorigheid. “Hier is tenminste geen ruzie, zoals bij voetbal.”

Ron en Nel Lemmens. Beeld Bram Petraeus

Uiteraard is Max Verstappen hun favoriet. Ron was al fan van zijn vader Jos. “Ik vind het mooi dat die zijn eigen carrière opzij heeft gezet toen hij zag dat zijn zoon zoveel talent heeft.” De zon schijnt. Ze genieten. En ach, het milieu? Nel lachend: “Als ik op de tribune zit, denk ik echt niet: wat jammer voor het hagedisje.”

David van den Eijnde (41):

Hij is een Formule 1-fan. David zegt het nadrukkelijk, om zich te onderscheiden van de vele Max Verstappen-supporters. “Ik vind dat veel mensen alleen maar door een oranje bril naar de race kijken.” Zelf piekert hij er niet over om concurrent Lewis Hamilton uit te jouwen. Dat doet een fan van de sport niet.

David van den Eijnde. Beeld Bram Petraeus

De tegenstanders van het evenement noemt hij milieu-wappies. “Met de jaarlijkse mud-master-hardloopwedstrijd wordt bij mij in de buurt het hele bos platgetrapt, maar daar hoor je niemand over. Alleen de evenementenbranche heeft een terecht punt van kritiek. Want waarom mag de Formule 1 met zoveel man wel, en een muziekoptreden niet?”

Niek (21) en Tim (16) Joosten:

De twee autoliefhebbers komen om de snelheid te ervaren. Niek: “Tientallen miljoenen per jaar wordt er uitgegeven om deze wagens nog sneller te maken. Dat is toch geweldig?” Tim: “Ik hoop ook een crash te zien. Een auto die eraf vliegt, is altijd wel mooi.”

Tim (links) en Niek Joosten. Beeld Bram Petraeus

De broers vinden de mensenmassa niet onverantwoord. Iedereen moet immers getest zijn, en velen zijn gevaccineerd. De kritiek op de milieubelasting van de grand prix irriteert ze. Tim: “Alle Formule 1-races bij elkaar stoten net zoveel uit als één vliegtuig.” Niek: “We hebben zoveel uitstoot in Nederland waar niet duizenden mensen plezier van hebben. Tata Steel, hier vlakbij, dat is pas een echt probleem.”

Maya Bakker (60):

Vroeger in haar jonge jaren ging ze ook altijd naar de races in Zandvoort. Noem het jeugdsentiment, deze trip van vandaag. Het is fijn om weer even dat onbezorgde gevoel te ervaren van vervlogen tijden. “Het is heerlijk om hier te zijn. Iedereen is blij. De spanning van de races, het geluid van de motoren. Daar krijg je de kriebels van, een adrenalinekick.”

Maya Bakker. Beeld Bram Petraeus

Het is lang geleden dat ze zoveel vrolijke mensen bij elkaar zag. “Dat was voordat corona kwam. Ik heb dat echt gemist.” En nu maar hopen dat Max wint. “Dat is toch iemand uit je eigen land. Ik ben daar trots op.”

