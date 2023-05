Bezetting van universiteit is helemaal terug als drukmiddel

De Universiteit Utrecht moet alle banden verbreken met de fossiele industrie. Dat is de hoofdboodschap van dertig à veertig studenten die sinds maandagochtend het Minnaertgebouw van de Universiteit Utrecht bezetten. De actievoerders liepen rond 10.00 uur het gebouw binnen en zijn van plan om daar in ieder geval tot woensdag te blijven en dus ook te overnachten.

Dinsdag willen studenten de Erasmus Universiteit in Rotterdam bezetten en woensdag volgt de TU Delft. Eerder dit jaar werden al de Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit van Amsterdam door klimaatdemonstranten bezet. Als de demonstratie op de Erasmus Universiteit slaagt, wordt dat daar de derde bezetting in een halfjaar tijd.

Universiteitsbezetting terug van weggeweest

De huidige bezettingen zijn onderdeel van een wereldwijde campagne van actiegroep End Fossil: Occupy. Die organisatie roept studenten op om in de maand mei hun instellingen te bezetten en op die manier vergroening af te dwingen. Daar geven velen gehoor aan, ook buiten Nederland: van Maagdenburg tot Barcelona en van Gent tot Exeter zijn of waren de afgelopen dagen universiteiten het doelwit. Daarmee lijkt de universiteitsbezetting helemaal terug, lang nadat het actiemiddel in 1968 zijn intrede deed.

Ook de Rijksuniversiteit Groningen (Rug) was onlangs nog het toneel van een bezetting. Eind april namen demonstranten bezit van het academiegebouw. Dit uit onvrede over het vertrek van docent Susanne Täuber, die ontslagen werd nadat zij zich kritisch had uitgelaten over de positie van vrouwelijke onderzoekers op de Rug. Studenten en medewerkers eisen haar terugkeer, tot nu toe zonder resultaat.

Vreedzame demonstraties met workshops en kappers

De demonstraties gaan er over het algemeen vreedzaam aan toe. Zo geven de demonstranten in Utrecht hun medestudenten vrije doorgang naar de collegezalen in het Minnaertgebouw, waardoor zij geen lessen mislopen. Verder bestaat de bezetting vooral uit yogalessen, dansworkshops en colleges over biodiversiteit. Bij een eerdere demonstratie in Rotterdam brachten studenten zelfs een kapper en een leeshoek mee.

Wel kwam de politie er in Amsterdam, Rotterdam en Groningen aan te pas om de bezettingen te beëindigen. Volgens de demonstranten ging de politie daarbij te hardhandig te werk, onder meer door demonstranten aan hun neus te trekken of aan de voeten de trap af te slepen. Dat nemen de demonstranten voornamelijk de universiteiten kwalijk: die hadden de politie niet op hen af mogen sturen.

Ook onder universitaire onderzoekers woedt een stevig debat over de rol van de fossiele industrie in de wetenschap. Kritische wetenschappers, verenigd in de club Scientist Rebellion, spraken maandag hun steun uit aan de bezetters in Utrecht. Maar er zijn ook tegengeluiden: volgens sommige onderzoekers vormen fossiele bedrijven als Shell juist belangrijke bondgenoten in de energietransitie.

