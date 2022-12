Bewoners winnen het van de commercie: ze kopen vakantiepark Meerzicht terug van Europarcs

De bewoners hadden mentaal al afscheid genomen van hun park. Het Nederlandse bedrijf Europarcs kocht het park, waar Trouw eerder dit jaar langsging, en kondigde een ingrijpende verbouwing aan. De houten chalets zouden worden gesloopt en hun eigenaren konden vertrekken.

Maar de plannen zijn gewijzigd. Europarcs verkoopt het park nu terug aan de huidige bewoners. Het is een trendbreuk met de snelle vercommercialisering van recreatieparken in Nederland.

“Ik heb de moed nooit opgegeven”, zegt bewoner Danielle van Gennip. “Meerzicht zou nooit verdwijnen.” Sinds het bericht kwam dat Europarcs het park had gekocht, verzetten Van Gennip en een aantal andere bewoners zich hevig. Ze zochten naar manieren om de bouw uit te stellen of de verkoop te dwarsbomen.

Insecten en toegangswegen

Ze hoefden niet lang te zoeken. Er leven verschillende soorten insecten in het natuurrijke park, die een verbouwing niet zouden overleven. Ook waren de toegangswegen naar het park te klein voor vrachtwagens, en pasten de nieuwe Europarcs-huisjes niet helemaal in het bestemmingsplan van de gemeente.

Dus gingen Van Gennip en andere parkbewoners de boer op. Ze zochten steun bij lokale en landelijke politici. Die vonden ze vooral bij de SP. De partij maakt al langere tijd een punt van de massale opkoping van Nederlandse recreatieparken. Stacaravans of houten huisjes worden vervangen voor strakke chalets. Meer dan tweehonderd parken zijn de afgelopen elf jaar opgekocht en vercommercialiseerd, bij elkaar meer dan 60 procent van de Nederlandse recreatieparken.

Verscholen tussen de weilanden

Van Gennip vertelt dat het haar uiteindelijk lukte om in gesprek te komen met de directie van Europarcs. Over de inhoud wil ze niet veel kwijt, maar de directie zag volgens haar vrij snel in dat Meerzicht niet echt geschikt is voor grootschalige commerciële verhuur. Het ligt verscholen tussen de weilanden aan het Leekstermeer en een Natura 2000-gebied.

Beeld Bart Friso

Voor een relatief zachte prijs konden de bewoners het park terugkopen. Het precieze bedrag mag Van Gennip niet openbaar maken. “Ze hebben geen dikke winst op ons gemaakt”, zegt ze. Toch was het bedrag nog zo hoog dat ze maandenlang dag en nacht financiële plannen maakten. Welke bewoner kan hoeveel bijdragen aan de koop, bijvoorbeeld, en wie kan iets extra’s missen?

Voor nu is het gelukt. Maar er is nog meer geld nodig. Het park heeft een oude kantine en jachthaven, waar al jaren niets aan gebeurd is. Volgend jaar gaan Van Gennip en de andere bewoners daarmee aan de slag. “Nu eerst even genieten van de koop. Het is geweldig.”

Van Gennip heeft ook nog een boodschap voor bewoners van andere parken, die moeten wijken voor de commercie. “Er is van alles mogelijk. Samen sta je sterk, daar is Meerzicht het voorbeeld van.”

Een woordvoerder van Europarcs zegt dat het bedrijf tevreden is met de verkoop. Het verkoopbedrag is volgens de woordvoerder “in goed overleg met de bewoners” vastgesteld.

