Bewoners verzetten zich tegen opgesplitste woningen: ‘Er is vertier op tijden dat wij kaaskoppen willen slapen’

Mohamed slaapt niet altijd goed, zegt hij op een bank voor een tatoeagestudio. Hij woont in de Hilversumse Geuzenbuurt op een verdieping die is opgesplitst in vier kamers die van elkaar zijn gescheiden door een gipswand. Je hoort alles van elkaar: muziek tot in de nacht, de stofzuiger en het doortrekken van de wc, zegt Mohamed (30). Toch is hij tevreden, omdat hij een dak boven zijn hoofd heeft in tijden van woningnood.

Maar goed voor de buurt zijn zulke woningen niet, geeft hij toe. Het raakt dichtbevolkt. Er is overlast van buren, van muziek en auto’s die luid optrekken. Mohamed kan zich voorstellen dat bewoners hiervan balen.

‘Mensen hebben geen band met de wijk’

Dat blijkt. De bewonersverenigingen Oosterspoorplein en Geuzenbuurt keren zich tegen opsplitsingen van woningen in hun buurt. Woensdag volgt er een rechtszaak tegen de gemeente Hilversum die vergunningen heeft afgegeven voor de legalisering van splitsing van woningen.

Patrick Weening (73) van bewonersvereniging Oosterspoorplein bereidt zich samen met advocaat Antoinette Vlieger voor op de rechtszaak. Hij woont sinds 1985 in de wijk en ziet die als gevolg van eerdere opsplitsingen verloederen, vertelt hij telefonisch. “Mensen verblijven er tijdelijk en hebben geen band met de wijk. Ze zijn niet aanspreekbaar. Het onderhoud van de woningen laat te wensen over. Dat bevordert de sfeer niet. De leefkwaliteit gaat achteruit.”

Hij spreekt over cultuurverschillen, andere levensritmes met luide muziek en gefeest van mensen die in de opgesplitste woningen verblijven. “Er is vertier op tijden dat wij kaaskoppen op een oor willen liggen.”

Bulgaarse knokploegen, Marokkaanse witwassers en wapenhandelaren

Weening stelt dat de gemeente zich niet houdt aan de afspraak met de twee bewonersverenigingen. Volgens hem is er afgesproken dat het aantal vergunningen voor opsplitsingen vanaf 2013 niet meer toeneemt. “We zijn niet tegen splitsingen, het kan in overleg. Maar in de meeste gevallen gaat het om huisjesmelkers en worden eengezinswoningen onttrokken.”

Veel oude panden in de Oosterspoorpleinbuurt worden opgesplitst. Beeld Joris van Gennip

Mohamed wacht buiten op zijn kappersbeurt naast het Oosterspoorplein, direct achter het Centraal Station. Je struikelt hier nog net niet over de kapsalons, afgewisseld met belwinkels, een mini-supermarkt, een erotheek en waarschijnlijk als jongste aanwinst een commerciële coronatestlocatie.

Als je rond gaat bellen, zegt advocaat Vlieger, hoor je wijkverhalen over Bulgaarse knokploegen, Marokkaanse witwassers, wapenhandelaren en Qatarese investeerders. “De gemeente wil geen ruzie met de wijk. Elk gat in de wet wordt gebruikt om een vergunning voor opsplitsing af te geven.”

Zijn er afspraken geschonden? ‘We verschillen van mening’

“Is de gemeente voor opsplitsen?”, vraagt voorlichter Geke Uninge verbaasd aan de telefoon. “Normaal zijn wij tegen opsplitsingen.” Ze gaat navraag doen. “Het gaat over panden die vóór 2013 zijn gesplitst en zijn gelegaliseerd. Daar is bezwaar tegen gemaakt. Dat is ongegrond verklaard. Daarop volgt nu een rechtszaak. De legalisatie is om de veiligheid van de pandbewoners te verzekeren. Daar wordt nu op gehandhaafd.”

Over of er afspraken zijn geschonden met de twee bewonersverenigingen, zegt ze: “Daarover verschillen we van mening.” Volgens Weening goochelt de gemeente met jaartallen om onder de gemaakte afspraken vandaan te komen.

Uninge kan zich niet vinden in het beeld dat de gemeente terugdeinst voor criminelen rond het Oosterspoorplein. De gemeente, vertelt ze, is bezig om criminaliteit en misstanden daar aan te pakken en de buurt op te knappen. “Het opsplitsen van woningen willen we meer aan banden leggen.”

De Woonbond herkent het probleem rond opsplitsingen, zonder de Hilversumse situatie te kennen. Je ziet de discussie voorbijkomen, omdat er een groot tekort is aan betaalbare woningen, zegt woordvoerder Marcel Trip. Het speelt zich vooral af in en rond de grote steden. “Het is een manier om aan woningen te komen. Al moet je wel goed kijken naar de plekken waar je dat doet en wat het betekent voor de wijk. Blijven er genoeg eengezinswoningen over? Is een wijk erop berekend als er een heleboel kamers bijkomen?”

Mohamed mediteert elke avond met muziek om rustig in slaap te vallen. “Dan ga ik me niet focussen op het geluid van mijn buren.”

