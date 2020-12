Bewoners redden Rotterdamse Fazantstraat van de sloop

Bewoonster van de Fazantstraat Elisabeth Veerbeek krijgt van bovenbuurman Dwight een chocoladereep in haar handen geduwd. “Bedankt hé! Het is gelukt”, lacht hij. “Kijk, zo’n buurt is het nou”, zegt Veerbeek. “Het begint nu in te dalen dat we hier niet weg hoeven, we hebben gewonnen”, verzucht ze. Dan: “We zijn gewoon bikkels!”

De Fazantstraat maakt deel uit van de Rotterdamse buurt Carnisse, in de wijk Charlois. Het is op het oog een straat zoals je er veel hebt in de stad, zeker in Rotterdam-Zuid. De portiekwoningen zijn voor de oorlog ontworpen en na de oorlog afgebouwd. Op de balkonnetjes kwetteren felgroene parkieten die je overal in de stad tegenkomt.

Toch is er iets bijzonders aan deze straat. Bewoners voerden actief actie tegen de sloopplannen van het college. De Rotterdamse bouwwethouder Bas Kurvers wil tussen 2017 en 2030 per saldo ongeveer 15.500 goedkope woningen laten verdwijnen. In de Fazantstraat zouden 216 woningen het veld moeten ruimen om er nieuwbouw neer te zetten en zo meer middeninkomens in de wijk te behouden en te krijgen. Vorige week besloot de gemeenteraad dat de sloop van de baan is: de bewoners van de Fazantstraat mogen blijven.

Waarom slaagden zij wel?

Waarom slaagden zij wel in hun verzetsactie? In de Rotterdamse wijk Crooswijk kwamen bewoners ook in verzet tegen sloopplannen van de gemeente, maar deze waren pas van de baan na tussenkomst van de bestuursrechter en pas nadat 900 van de 1800 woningen al waren gesloopt. Ook in de Rotterdamse Tweebosbuurt besloot de gemeenteraad om zes straten te slopen. Woningcorporatie Vestia had bewoners die weigerden te vertrekken voor de kantonrechter gedaagd. Deze stelde begin dit jaar tegen alle verwachtingen in de bewoners in het gelijk.

In de Fazantstraat zijn het weliswaar particuliere koop- en huurwoningen, maar volgens Veerbeek heeft het snelle en actieve bewonersprotest zeker bijgedragen aan hun victorie. Vanaf het moment in september dat de brief met de sloopaankondiging van de gemeente op de mat viel kwamen de bewoners direct in actie. “Het is natuurlijk moeilijk te vergelijken met die andere buurten. Maar we dachten wel: we gaan niet wachten totdat we moeten procederen of totdat het door de gemeenteraad is, we hebben gelijk alles gegeven.”

Dat alles betekende onder meer een Facebookgroep van bewoners uit de Vogelbuurt starten en meer dan honderd brieven schrijven naar de politiek. “We zijn langs de deuren gegaan en hebben mensen gestimuleerd om hun zienswijze in te dienen. En een burgerbrief komt bij de ingezonden stukken in het dossier.” De bewoners wisten na bevlogen inspraakmomenten in de gemeenteraad de oppositiepartijen achter zich te krijgen. Die stelden een plan B op, waarin werd geopteerd tegen sloop en voor samenvoegen van de woningen. Hiermee werden ook de overige partijen over de streep getrokken.

Elizabeth Veerbeek , schuin tegen over haar eigen woning. Beeld Arie Kievit

Wat volgens Veerbeek ‘het allerbelangrijkst’ was in hun strijd was het grootschalig en goed onderlegd ingaan op de sloopargumenten van de gemeente. Die vond de woningen bijvoorbeeld te verouderd en te klein. “We hebben aangetoond dat de woningen technisch en kwalitatief in orde zijn en er geen verzakkingen zijn. Ook werkt de subsidie om woningen te vergroten of samen te voegen goed in onze straat.”

Diversiteit aan woningen

De gemeente wilde een evenwichtige mix van huishoudens? Veerbeek pareert: “Wij hebben ze gewezen op de diversiteit aan woningen en bewoners in onze omgeving. Ook hebben we gerefereerd aan het adviesrapport van de Raad voor leefomgeving en infrastructuur dat begin oktober uitkwam. Dit rapport stelt dat het leven in grote steden steeds duurder en minder toegankelijk wordt voor mensen met lagere inkomens. Door 216 betaalbare woningen te vervangen door minder en duurdere woningen wordt dit advies in de wind geslagen.”

Wat ook doorslaggevend is geweest is, is het bij de bewoners thuis uitnodigen van raadsleden. “We hebben ze laten zien dat het om mensen gaat en niet om cijfers. Oppositiepartij Leefbaar Rotterdam is bijvoorbeeld overstag gegaan nadat ze hier waren geweest.”

Veerbeek denkt dat de Fazantstraat zeker een voorbeeld kan zijn voor andere wijken die met sloop worden bedreigd. “Zeker in deze tijd van grote woningnood – op dit moment zijn er 331.000 woningen te weinig in Nederland – kan sloop alleen maar een laatste redmiddel zijn.”

Lees ook:



Rotterdam jaagt armen de stad uit

Rotterdam wil meer huizen voor middeninkomens en maakt daarom het overschot aan goedkope woningen groter dan het is.