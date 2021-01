Betogers belagen politie tijdens coronaprotest in Eindhoven

De politie heeft het 18 Septemberplein schoongeveegd en het plein ligt bezaaid met klinkers. Politie te paard en de inzet van een waterkanon moeten helpen bij het beëindigen van de rellen.

Bij het station van Eindhoven maakte de ME zich op om de betogers opnieuw weg te jagen. Maar ondanks vele waarschuwingen blijft een grote groep demonstranten de confrontatie zoeken. Agenten hebben gasmaskers opgezet en proberen de groep met traangas te verdrijven. Ondertussen werpen betogers barricaden op van fietsen en hekken.

De gemeente heeft een noodbevel ingesteld en roept iedereen die er niets te zoeken heeft op om weg te blijven uit Eindhoven.

Zo’n dertig personen zijn zondagmiddag aangehouden tijdens ongeregeldheden in de binnenstad van Eindhoven. Een grote groep personen, die uit lijkt te zijn op een confrontatie met de politie, houdt zich nog op in en om het centrum. De meeste arrestaties volgden omdat mensen niet voldeden aan het bevel het gebied te verlaten. Een aantal is gepakt voor (poging tot) zware mishandeling.

Amsterdam

De politie beëindigde eerder vandaag ook een demonstratie in Amsterdam. De Amsterdamse driehoek van gemeente, politie en Openbaar Ministerie beschouwt de verschillende groepen mensen op het plein als één demonstratie. Groepen krijgen de opdracht uit elkaar te gaan. Sommige actievoerders hebben spandoeken bij zich met teksten als ‘Dump Rutte’ en ‘NOS is fakenews’.

Actievoerder in Amsterdam Beeld ANP

Een aantal mensen is preventief gefouilleerd door de politie, die hiertoe bevoegd is omdat het gebied is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dit omdat de driehoek aanwijzingen heeft dat mensen - net als vorige week zondag - geweld willen gebruiken.

Massale aanwezigheid van de politie

De politie was zondagmiddag al massaal aanwezig in zowel de binnenstad van Eindhoven als rondom het Museumplein in Amsterdam uit vrees voor rellen.

Zowel Amsterdam als Eindhoven heeft sinds zondagochtend 11.00 uur de beoogde demonstratieplekken aangemerkt als veiligheidsrisicogebied, uit vrees voor ongeregeldheden. Dat betekent dat de politie mensen in deze gebieden preventief mag fouilleren.

Demonstratie tegen de coronaregels in Amsterdam. Beeld ANP

Kopjes koffie

Op sociale media gaan berichten rond dat mensen die tegen de coronamaatregelen zijn, van plan zijn te gaan ‘koffiedrinken’ in Eindhoven en Amsterdam. Op het Museumplein wordt vooralsnog gevoetbald, maar in Eindhoven zijn meerdere mensen gespot met een kopje koffie.

Vorige week kwamen er toch 2000 mensen naar het Museumplein om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. Aangezien het protest op deze plek en met zo’n omvang was verboden, trad de politie op. Dit leidde tot flinke ongeregeldheden en 143 arrestaties.

