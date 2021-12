beterboompje: kluitloze kerstboom wordt hippe takkekaart

Een takkekaart. Dat klinkt als onaangename post, die je niet graag op de deurmat aantreft. Maar schijn bedriegt. Een takkekaart is een hip nieuw product, een moderne briefkaart die is gemaakt van vermalen oude kerstbomen. Rotterdam presenteert die primeur dit jaar. Kerstbomen zonder kluit, die na de feestdagen door bewoners de deur uit worden gebonjourd, gaan niet zoals gebruikelijk de verbrandingsoven in of naar de vuilstort. De bomen worden ingezameld en overgedragen aan duurzame ondernemers, die de kunst verstaan om van naalden, takken en stammen iets moois te maken.

Via een challenge werden die creatieve bedrijven, met financiële steun als lokkertje, opgespeurd. Sommige winnaars produceren de takkekaarten, houten kaartenstandaards en allerlei kerstversiering van papierpulp. Anderen verwerken de sparren tot bodemverbeteraar voor in de tuin of tot prutje om zelf oesterzwammen in te kweken.

Alle onderdelen van de boom benutten

“Deze ondernemers laten zien dat alle onderdelen van de bomen nog goed kunnen worden benut. Zo is deze kerst niet alleen gezellig maar ook een stukje duurzamer”, zegt de Rotterdamse wethouder Arno Bonte. Onder het motto #beterboompje wil de gemeente 10.000 kerstbomen recyclen.

Bewoners die aan het project willen bijdragen kunnen hun kluitloze boom op diverse punten inleveren (let wel: ‘zonder versiering’). Bonte moedigt het recyclingproject aan. “Kerstbomen hebben tien jaar nodig om te groeien. Ze moet worden bemest, bewaterd en getransporteerd om vervolgens na de kerst weer weggegooid te worden. Dat is zonde.”

Nog beter is het wanneer kerstboomliefhebbers een exemplaar met kluit nemen, dat na de feestdagen de grond weer ingaat – ook die mogelijkheid biedt de Maasstad.