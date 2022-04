Beter een bestuur dat heeft geleerd van zijn fouten dan een opgestapt bestuur, vinden ze bij D66

Vivienne Wesselink, 27 jaar en raadslid voor D66 in Hilversum, weet uit ervaring dat de politiek soms een minder leuke omgeving kan zijn om in te werken als vrouw. “Er zijn weleens mensen geweest – buiten onze partij – die mij aanspraken met ‘meisje’, of die zeiden: je staat zo hoog op de lijst omdat je een jonge vrouw bent. Dat is niet wat je wilt; je wilt dat mensen je serieus nemen.”

Daarom raakt het haar dat juist bij haar partij sprake zou zijn geweest van grensoverschrijdend gedrag. Donderdag boden D66-leider Sigrid Kaag en partijvoorzitter Victor Everhardt in een persconferentie hun excuses aan voor de manier waarop de partij is omgegaan met een rapport over misdragingen van een prominent lid. Wesselink is blij met die excuses. “Dat was echt nodig, ook vooral voor het slachtoffer.”

Het raadslid tekende deze week net als honderden andere D66'ers een brief om haar onvrede te uiten over de kwestie. Het partijbestuur heeft het vertrouwen van leden ernstig geschaad, stelden de briefschrijvers onder andere.

Wesselink is echter nog niet helemaal overtuigd dat dat vertrouwen nu ook hersteld is. “Het is niet meteen weer koek en ei. Dit alles heeft een erg verdrietige nasmaak.”

Solide

D66-lid Tjoek Korenromp was teleurgesteld in hoe de partij met de rapporten was omgegaan. “Ik snap dat je voorzichtig bent in dingen naar buiten brengen, maar met dit soort kwesties moet je solide te werk gaan. Juist om mensen te beschermen die kwetsbaar zijn. D66 zegt daar ook voor te staan. Dan moet je ook doorpakken op het moment dat het jezelf kan raken en niet alleen actie van anderen verwachten.”

Over de persconferentie heeft hij gemengde gevoelens. “Het was een behoorlijk degenkruisen. Op deze manier krijg je aan de ene kant mensen die al hun woorden op een gouden schaaltje wegen en aan de andere kant journalisten die steeds meer olie op het vuur willen gooien. Nu is onderbelicht gebleven wat er nu voor het slachtoffer gedaan kan worden en hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen.”

Hij gelooft wel dat Kaag en voorzitter Everhardt oprecht waren in hun spijtbetuigingen. “Zowel Kaag als Everhardt was wel echt aangedaan. Ik begrijp nu ook wel wat beter wat de positie van Kaag was als politiek leider.”

Ter verantwoording

Op de donderdag aangekondigde ledenbijeenkomst wil Korenromp echter wel graag het partijbestuur aan de tand voelen. “We gaan ze daar wel nog ter verantwoording roepen. Het vorige bestuur heeft ook grote steken laten vallen, zij hebben in deze casus de onveiligheid in stand gehouden. Ik ben wel benieuwd of zij alsnog verantwoordelijkheid daarvoor kunnen nemen.”

Het echte leed is natuurlijk al geschied, zegt Susannah Herman, die tot twee weken geleden raadslid was voor D66 in Leiden. “Tevreden kun je na zo’n verklaring vanuit de partij niet zijn. Want wat er is gebeurd, is nog steeds gebeurd.” Tot de persconferentie van donderdag mistte ze ‘een vorm van menselijkheid’. Nu is daarin voorzien. “Ik vind het fijn dat ze zeggen dat het anders had moeten worden gedaan. Dat er wordt gezegd: vanuit menselijk oogpunt hadden we anders moeten handelen.”

Ze heeft altijd bewondering gehad voor Sigrid Kaag, vertelt ze. “Ik denk ook dat de teleurstelling van veel leden daarvandaan komt. Men dacht: dit is het soort vrouw dat dit soort dingen niet pikt.”

Hoewel het bestuur zich volgens Herman te veel heeft “verschuild achter juridische procedures” vindt ze niet dat het ook had moeten opstappen. “Het valt me op dat er een cultuur is van: na één fout meteen weg. Dat wil ik niet. Ik wil veel liever een ervaren bestuur. Deze mensen gaan heus niet nog een keer dezelfde fouten maken.”

