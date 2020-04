‘Beter blijf thuis’ gebiedt het matrixbord bij de drukke Kralingse Plas

De klok heeft nog geen twee uur geslagen, maar het gezin van Guido Iken heeft al een lange dag achter de rug. Met partner en twee kinderen van vier en zes jaar fietste hij een rondje, at hij een ijsje en voerde hij de herten. “Peer en appel”, roept Luca vanaf een rubberband die als schommel dient in het Kralingse Bos in Rotterdam. Achter hem geeft zijn vader hem nog eens een zet.

De familie Iken is niet het enige gezin dat eropuit is getrokken deze mooie lentedag, ondanks de coronacrisis en het advies thuis te blijven. Terwijl de rest van Rotterdam vrij doods is, drommen de skaters, hardlopers met oortjes en gezinnen met kinderen samen in het park. Het is niet bomvol en de groepen zijn van bescheiden grootte, maar voor een periode met een pandemie is het behoorlijk druk.

“De eerste week bleven we zo veel mogelijk binnen. We moesten een nieuw patroon vinden. Daarna gingen we naar plekken waar niemand anders was. Nu zijn we vijf, zes weken verder en gaan we weer wat meer naar buiten”, zegt Iken. De toenemende drukte heeft te maken met gewenning, denkt hij. “Mensen denken: het duurt nu zo lang en ik ben niet ziek, dus wat ik doe werkt. Het is schijnveiligheid.”

Van zichzelf weet de fysiotherapeut zeker dat hij geen corona heeft. “We hadden de symptomen en zijn allebei getest. Het lastigste was de week waarin we nog geen resultaten hadden. De kinderen wilden naar buiten en wij moesten zeggen: dat kan niet.”

Zoeken naar creatieve oplossingen

Achter de rubberband waarop Luca heen en weer schommelt, schittert de zon in de Kralingse Plas. Wie in het Rotterdamse park zijn ogen half dichtknijpt, zou met de drukte bijna kunnen vergeten dat het coronavirus de wereld in zijn greep heeft. Bijna, want wie goed luistert hoort bezoekers op ongewoon serieuze toon bespreken waar de kans op een rustig plekje het grootst is. Bij de ingang dirigeert een verkeersregelaar aankomende auto's weg van de parkeerplaats. ‘Beter Blijf Thuis’ gebiedt een matrixbord dat groot genoeg is om een goedlopende zin te maken.

Op een grasveldje rennen drie stelletjes achter een voetbal aan. “Het is voor het eerst dat we weer als groep buiten zijn”, zegt Pepijn Koster, in Nirvana-shirt met rode zonnebril. Om duels te voorkomen, hebben ze een creatieve oplossing bedacht: ze lummelen. “Onderscheppen mag, van dichtbij afpakken niet.” Uitzondering geldt voor partners: zij zitten toch al vaak op elkaars lip.

Waarom ze juist dit weekend hebben uitverkoren om de buitenwereld opnieuw als groep tegemoet te treden? Dat is toeval, zegt Koster. “We wilden allang, maar hebben pas gisteren een voetbal gekocht.”

