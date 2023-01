Betaald verlof om een opleiding te volgen: in Vlaanderen is het een succes

Een leven lang leren begint met een opleidingssubsidie van duizend euro. Dat was in ieder geval de gedachte van de Nederlandse overheid. Maar minder dan een jaar na de invoering ligt het zogeheten Stap-budget op zijn gat. De regeling wordt geplaagd door fraude en cursusaanbieders die dubieuze opleidingen verkopen. En dus besloot de rijksoverheid de nieuwste aanvraagronde voorlopig op te schorten.

Ondertussen melden de zuiderburen juist succes. Deze week maakte de Vlaamse minister Jo Brouns (werkgelegenheid) bekend dat het Vlaams opleidingsverlof in de lift zit. Dankzij die regeling kunnen werknemers betaald verlof krijgen voor studie en bijscholing. Het aantal werknemers dat hier gebruik van maakt, steeg in twee jaar tijd met 25 procent, van 45.288 naar 56.535. Het totaal aan aangevraagde uren groeide zelfs nog iets sneller, met 27 procent.

Alsnog middelbareschooldiploma halen

“Na een aarzelende start lijkt de regeling nu echt een succes”, bevestigt Miet Vanhegen, expert bijscholing bij het Vlaamse adviesbureau Acerta. “Werknemers stromen gemakkelijker door naar openstaande functies bij de eigen werkgever, of scholen zich om naar een ander knelpuntberoep. Zo volgen verplegers bijvoorbeeld een opleiding tot verloskundige, een beroep waaraan in Vlaanderen een personeelstekort is. En sommige techniekarbeiders halen alsnog een middelbareschooldiploma. Het stimuleert een lerende samenleving.”

Vlaamse werknemers kunnen per jaar 125 uur betaald studieverlof krijgen, meer dan drie voltijd werkweken. Volgt een werknemer de opleiding op uitdrukkelijk verzoek van zijn of haar baas, dan krijgt de om- of bijscholer zelfs 250 uur doorbetaald. De werkgever krijgt het loon vervolgens weer teruggestort van de Vlaamse overheid. Alle opleidingen moeten voldoen aan pittige kwaliteitseisen. ‘Pretstudies’ als bloemschikken en telepathie zijn van de lijst verwijderd, opleidingen aan de hogescholen of universiteiten juist toegevoegd.

‘Charmant’ model met haken en ogen

“Het is een charmant model”, zegt Piet Fortuin, voorzitter van vakbond CNV. “En het is duidelijk dat we in Nederland niet op dezelfde voet verder kunnen gaan met het Stap-budget. Het is bizar dat ons gemeenschapsgeld zo gemakkelijk door de markt wordt opgegeten, steeds binnen een dag na het opstellen van een aanvraagronde. De commercie is er volledig mee aan de haal gegaan.”

Toch ziet de vakbondsleider ook haken en ogen aan het Vlaamse model. Uiteindelijk doet het opleidingsbudget volgens Fortuin in essentie hetzelfde als het Stap-budget, namelijk het nodeloos ‘rondpompen’ van geld, met als enige verschil dat de overheidssubsidie in Vlaanderen naar werkgevers gaat in plaats van burgers. De vakbond zelf pleit voor een persoonlijke leerrekening voor iedere Nederlander, waarop de overheid budget kan storten en die vanuit CAO-afspraken wordt aangevuld door werkgevers. Dat geeft keuzevrijheid én minder risico op fraude, denkt Fortuin.

Vooral werknemers in grote bedrijven

Het opleidingsverlof gaat bovendien erg uit van formele scholing, meent Isolde Kolkhuis Tanke, hoofdredacteur van het vakblad Opleiding en Ontwikkeling. “Vooral praktisch geschoolden en medewerkers op leeftijd zitten daar niet zo op te wachten. Die leren liever op het werk, en niet in de schoolbanken. Het is dus de vraag of je die groep bedient.” Bovendien is het Stap-budget democratischer, omdat ook werklozen een beroep kunnen doen op de subsidie.

Vanhegen ziet het minder somber in. Het Vlaams opleidingsverlof is een recht, zegt ze, een werkgever kan een scholingsverzoek dus niet zomaar blokkeren. Dat legt de macht bij de werknemer, die zelf zijn of haar loopbaan kan uitstippelen. Al blijkt de praktijk nog weerbarstig, geeft ze grif toe. “Vooral werknemers van grote bedrijven maken van de van de regeling gebruik. Kleine bedrijven hebben al gauw een probleem als iemand 125 uur afwezig is.”

