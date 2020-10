Besmettelijk of niet, de tiener zelf heeft in elk geval weinig last van het virus

Elke doordeweekse dag begeven middelbare scholieren zich in situaties waar het coronavirus wel raad mee weet. Zo bezien valt het aantal besmettingen in deze groep mee. Per 100.000 Nederlanders in de leeftijd van 13 tot en met 17 jaar zijn 355 personen positief getest. In de leeftijdsgroep van 18 tot en met 24 zijn dat er 523. Nu is deze laatste groep wel het sterkst vertegenwoordigd onder de besmette Nederlanders. De middelbare scholieren zijn ook nauwelijks terug te vinden in de ziekenhuizen. Een tiener moest afgelopen week worden opgenomen. Sinds het begin van de pandemie eind februari hebben 51 tieners in het ziekenhuis gelegen, op een totaal van ruim 14.000 opgenomen patiënten.

Dat beeld komt overeen met internationale onderzoeken. Kinderen en tieners hebben weinig last van het virus. De vraag is hoe besmettelijk zij zijn. De wetenschap is er nog niet uit. Het RIVM doet ook onderzoek naar de overdracht van het virus tussen kinderen en volwassenen. Tussentijdse resultaten laten zien dat kinderen niet op grote schaal volwassenen besmetten. Onder kinderen verstaat het RIVM iedereen tot 16 jaar.

Vorige week waren scholen en kinderopvang goed voor 4 procent van het aantal besmettingen. Maar dat geldt alleen voor besmettingen waarbij de besmettingshaard bekend is. In ruim 80 procent van de gevallen is daar geen zicht op. Maar omdat volgens de GGD het aantal onbekende besmettingshaarden hetzelfde patroon volgt als die van de bekende, zal het totaal in werkelijkheid toch ergens rond de 4 procent liggen.

Hooguit een loopneus

Van de middelbare scholieren die zich afgelopen week lieten testen, kreeg 13,9 procent te horen dat zij positief zijn. Landelijk ligt het percentage positieve tests iets hoger. De vraag is of tieners zich snel laten testen, omdat hun klachten zo mild zijn. Het kan zijn dat er veel besmette scholieren rondlopen, maar niet de GGD bellen omdat zij hooguit een loopneus hebben.

Het probleem van besmette tieners is niet dat zij zelf ziek worden, maar hun besmettelijkheid. Zij dragen het virus over, naar leraren bijvoorbeeld. Maar hoewel leraren geregeld in aanraking komen met groepen mensen in overdekte ruimtes, is het percentage medewerkers in onderwijs en kinderopvang dat positief test met 10,6 procent relatief laag. Horecamedewerkers bijvoorbeeld komen uit op 15,2 procent.

De cijfers komen uit het weekoverzicht van het RIVM. Het maakte dinsdag bekend dat het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames nog altijd stijgt, maar minder snel dan de weken daarvoor. De laatste dagen stabiliseert het aantal besmettingen zelfs. Wel liggen er steeds meer patiënten in de ziekenhuizen, met name op de corona-afdelingen. Ook de verpleeghuizen zien het aantal besmette bewoners en medewerkers nog altijd stijgen.

