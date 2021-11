Besmette passagiers tonen hiaten in reisregels aan

Weer blijkt dat het coronavirus gemakkelijk door een bedachte maatregel heen glipt. Dit keer zijn het reisbeperkingen die ervoor moeten zorgen besmette personen niet aan boord van een vliegtuig komen. Want tel maar uit: van de 624 passagiers van de twee vliegtuigen die vrijdag vanuit Zuid-Afrika naar Nederland vlogen, bleken 61 mensen besmet. Bijna tien procent van alle reizigers.

Inmiddels zijn de regels voor reizigers uit zuidelijk Afrika fiks aangescherpt en moeten mensen twee negatieve testresultaten laten zien, zowel een PCR-test als een sneltest. Dit vanwege de angst voor de nieuwe omikronvariant die in Zuid-Afrika is ontdekt.

Hoe anders was dat vrijdag, toen voor veel passagiers het zogeheten coronatoegangsbewijs toereikend was om in te stappen. Oftewel: met een volledige vaccinatie, een herstelbewijs of een negatieve test.

Niet elke geïnfecteerde reiziger wordt geïdentificeerd

Van dat 3G-deurbeleid is al vaak door experts gezegd dat het niet waterdicht is. Omdat ook gevaccineerde mensen het virus bij zich kunnen dragen. Bij de deltavariant is dit risico zelfs verhoogd, en mogelijk is dat ook het geval bij de omikronvariant van het coronavirus. Ook herstelde mensen kunnen kampen met een doorbraakinfectie. En negatieve tests zijn niet 100 procent sluitend: tussen test en instappen kan iemand alsnog een infectie doormaken, en de veelgebruikte sneltests vissen niet alle besmettingen er tussenuit.

Dus is het simpel: zolang er wordt gevlogen, zitten er ook besmette personen in een vliegtuig. Dat blijkt ook uit cijfers van de GGD Kennemerland van voor dit weekend. Sinds juni vorig jaar zaten zeker 11.488 met corona besmette passagiers op vluchten naar Nederlandse luchthavens. En dit cijfer is een (fikse) onderschatting: in Nederland geldt geen testverplichting na aankomst op een luchthaven, dus wordt lang niet elke geïnfecteerde reiziger geïdentificeerd.

Verplichte PCR-test

Voor reizigers uit veel landen is een vaccinatiebewijs nog toereikend om in een vliegtuig te stappen. Bijvoorbeeld reizigers uit Europese coronabrandhaarden als Hongarije en Slowakije. Kanttekening: voor mensen die per bus, auto of trein reizen geldt geen enkele beperking.

Of dat slim is, is de vraag. Onderzoekers van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum en het RIVM concludeerden deze zomer na een studie dat het testen van alle passagiers voor zij aan boord van een vliegtuig stappen, veel besmette personen op een vlucht voorkomt.

Verschillende epidemiologen en infectiologen pleiten inmiddels voor een verplichte PCR-test voor alle reizigers. Ook de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel wil dat wordt onderzocht hoe passagiers van vliegtuigen beter kunnen worden getest op het coronavirus. “Het kan niet zo zijn dat we mensen vervoeren die met het virus zijn besmet”, aldus de bond.

