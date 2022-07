Berusting en vrolijke vakantiegangers in de rij op Schiphol. ‘Het wordt heerlijk, maar nu eerst even dit’

In de lange rij voor vertrekhal 1 van Schiphol staan reizigers de slaap uit hun ogen te wrijven. Het is zes uur ‘s ochtends en deze vakantiegangers zijn al uren eerder opgestaan om hun vlucht te halen. Het geratel van rolkoffers weerkaatst tegen de plastic overkapping boven de rij. Maar ondanks het gehaast, zijn de meeste mensen enthousiast over hun vakantie — al blijft het natuurlijk spannend of ze hun vlucht wel of niet gaan halen.

De afgelopen weken miste dagelijks een groot aantal mensen hun vlucht door de lange wachttijden. Toch gaat het deze woensdag over het algemeen goed, de rijen lopen aardig door en na een of twee uurtjes aanschuiven bereikt men de veiligheidscheck. De drukte is te behappen, omdat een aantal vakantiemaatschappijen hun vluchten heeft verplaatst of geschrapt. Het aantal vliegbewegingen vanaf Schiphol ligt momenteel op 1100; voor de coronapandemie waren dat er op een drukke zomerdag soms wel 1500.

De gate was al gesloten

Dat het erom kan spannen of je je vliegtuig haalt, weet Bram Berkhout (53) als geen ander. Vorige week vloog hij ook al vanaf Schiphol voor een korte vakantie, na een flinke sprint door de terminals haalde hij toen op het nippertje zijn vlucht. De gate was al gesloten.

Een week later heeft hij er in de rij voor de vertrekhal een beter gevoel over. ‘Het is veel rustiger”, zegt Berkhout. Onderweg naar Schiphol had hij zich nog wel even zorgen gemaakt. Hij had liever eerder willen komen, maar er reden nog geen treinen vanuit zijn woonplaats Leiden. “Ik voel wel stress, maar het is niet overweldigend”, grijnst Berkhout, die samen met een studievriend een paar dagen naar Lissabon gaat.

Als hij achterom kijkt, ziet hij dat er achter hem in hoog tempo nieuwe reizigers aansluiten in de rij. Ze staan tot bijna halverwege de overkapte tunnel. “Ik denk dat ze die tunnel extra lang hebben gemaakt, zodat het lijkt alsof het sneller gaat”, zegt Berkhout.

Momenteel vertrekken er maximaal 67.500 mensen per dag vanaf Schiphol. Door personeelstekorten bij de beveiliging is dat voor nu het hoogst haalbare. Volgende week gaat Schiphol proberen of ze toch iets meer reizigers aankunnen, dan maximaal 73.000 per dag.

Komt de bagage ook aan?

En dan zijn er nog de problemen met de bagage. Op sociale media gaan al weken beelden rond van ruimtes vol verdwaalde koffers. Volgens de NOS stonden begin deze maand wel 16.000 koffers onbemand verspreid over het vliegveld. Omdat Schiphol normaal gesproken geen direct contact heeft met reizigers, is het niet duidelijk hoe alle koffers bij hun eigenaars terecht moeten komen.

Dat weet ook de familie De Jonge uit Apeldoorn. Ze hebben net hun bagage ingecheckt voor hun vlucht naar Spanje. “Als we de koffers nooit meer terugzien, kopen we wel nieuwe spullen”, lacht moeder Kim (34). De familie is vanochtend om drie uur opgestaan om op tijd op Schiphol te zijn en dat is te zien aan de oogjes van de zoontjes. Het wordt de eerste keer dat de broertjes gaan vliegen, maar dat vinden ze natuurlijk helemaal niet eng. En Spanje is ook niet spannend, want daar zijn ze al een keer geweest. Vader Michael lacht ontspannen.

Een woordvoerder van Schiphol vertelt dat dit voor meer reizigers geldt de laatste weken. “De sfeer is over het algemeen goed. Er zijn incidenten, maar de meeste mensen weten inmiddels dat het heel druk is op Schiphol. Ze zijn er op voorbereid en tonen berusting”.

Dat is niet het geval bij Kees de Lind (29) uit Amsterdam. Hij heeft zichtbaar spanning, samen met zijn hondje loopt hij snel langs het afzetlint om achteraan in de rij aan te sluiten. “Ik dacht dat ik niet in deze rij hoefde, maar blijkbaar wel. Laten we hopen dat we het halen.”

De Lind gaat naar Wenen, zijn hond mag mee om in de bossen te wandelen. “Dat wordt heerlijk, maar nu eerst even dit. Je blijft toch bezig met die vlucht, hè.”

Lees ook:

KLM roept na storing overstappende reiziger op geen koffers mee te nemen

KLM heeft overstappende reizigers die vanuit het buitenland naar Schiphol vliegen opgeroepen om geen koffers mee te nemen.