Bert Keurentjes (39) weet het zeker: volgend jaar gaat hij het helemaal maken als stand-upcomedian

Een carrière starten als stand-upcomedian tijdens een pandemie. Dat klinkt dapper.

“Tja, de timing had achteraf gezien wat beter gekund. Ik ben bijna veertig jaar en weet al de helft van mijn leven dat mensen me best grappig vinden. Ik zeg altijd gekscherend dat mijn midlifecrisis me ertoe bracht om er eens iets mee te gaan doen. Ruim een jaar geleden had ik mijn eerste optreden voor publiek. Het was leuk en het begon echt te lopen met boekingen. En toen gingen de theaters en podia dicht vanwege corona. Tegelijkertijd zie ik het als een geluk bij een ongeluk dat ik aan het aan het begin van mijn nieuwe carrière sta, want ik heb mijn huidige baan als vertaler nog. Ik heb dus gewoon een inkomen. Dat is voor veel artiesten die het moeten hebben van optredens en shows wel anders.”

De eerste vliegende start liep dus niet bepaald volgens plan?

“Er was geen duidelijk plan, maar het balletje begon te rollen en opeens lag het stil. Tijdens de eerste lockdown heb ik een virtuele show gemaakt en probeerde ik nieuwe optredens te regelen voor na de lockdown. Dat lukte best goed. Ik stond dit najaar twee keer op het podium met een eigen show, Comedy in Doetinchem. Dat was weliswaar voor een kleine dertig mensen, omdat er niet meer in de zaal mochten. Maar op zo’n comedynight sta je bijna nooit voor een groter publiek, ik was allang blij dat er weer wat mogelijk was. Daarnaast had ik een aantal dinnershows in het vooruitzicht. Helaas, geen dinners, geen shows.”

Verwacht je komend jaar jouw grote doorbraak?

“Aan mijn ambities ligt het niet, als het aan mij ligt ga ik vol gas vooruit in 2021. Ik wil grappen maken voor volle zalen. Ik ben door naar de kwartfinales van de grootste comedywedstrijd van de Benelux, de Comedy Talent Award. Deze staat eind januari gepland, dus het wordt nog spannend of deze door kan gaan. Zodra de zalen en horeca weer open mogen, ga ik direct het podium weer op. Behalve in Doetinchem heb ik meerdere shows gepland in Nijmegen en Ede. Of dé grote doorbraak volgend jaar al komt, durf ik niet te zeggen. Ik hoop in elk geval geld te gaan verdienen met comedy, in plaats van er geld op toe te leggen zoals het afgelopen jaar het geval was.”

