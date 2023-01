Berlusconi, Crypto en Biertje? Dit zijn de opvallendste kattennamen van 2022

“Berlusconi, eten! Poes, poes, poes, poes poes.”

Ergens in Nederland zal zoiets vandaag geroepen worden. Want ten minste één kat werd dit jaar vernoemd naar de voormalig premier van Italië. Dat blijkt uit gegevens van huisdierenverzekeraar Petplan. Ieder jaar kijkt het bedrijf op basis van de nieuwe klantaanmeldingen wat de populairste kattennamen zijn.

Berlusconi was in 2022 een opmerkelijke uitzondering. Net als Crypto, Biertje en Bapaootje (naar de gevulde witte bolletjes). Veel populairder is de naam Luna, afgelopen jaar de meest gekozen kattennaam voor verzekerde katten, al kan Petplan niet vertellen hoeveel beesten precies naar die naam luisteren.

Op twee in de lijst staat de ‘winnaar’ van vorig jaar, de naam Simba. Ook naam nummer drie komt uit de populaire Disneyfilm De Leeuwenkoning, want dat is Nala. Poezen heten daarnaast ook vaak Bella of Lola, eigenaren van katers kiezen dan weer voor Milo of Loki.

Veel dierlijke én menselijke Luna’s

Eerder publiceerde Petplan ook al een lijst met populaire hondennamen. De lijstjes vertonen opvallend veel overeenkomsten. Zo staat Luna op twee in de hondenlijst. Eerste keus onder hondeneigenaren was in 2022 de naam Max. Die naam staat in de kattenlijst op de zevende plek. Ook Pip vinden zowel honden- als kattenmensen een goede keuze voor hun huisdier. In de lijst met populaire hondennamen staat deze naam op plek drie en in de kattenlijst is Pip op de vierde plek te vinden. Hetzelfde geldt voor Bella, dat in beide lijsten in de top 10 staat.

Ook grappig: er is niet alleen een kat die Biertje heet, maar ook zeker één hond. Andere opmerkelijke hondennamen van het jaar 2022 waren Doekoe, Gucci en Cheeseburger.

Overigens is Luna niet alleen een populaire naam voor huisdieren. Het is ook al jaren een veelgekozen babynaam. In 2021 werden maar liefst 369 (menselijke) Luna’s geboren.

