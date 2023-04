Beperking opleggen aan werkende asielzoeker is in strijd met Europees recht

De regeling waarbij asielzoekers maximaal 24 weken per jaar mogen werken staat op losse schroeven. Het UWV mag een werkvergunning van een asielzoeker die meer wil werken niet weigeren, oordeelde de rechter dinsdag. De rechtbank zegt dat de werkbeperking onnodig is en in strijd met het Europees recht.

De asielzoeker werkte 24 weken lang naar volle tevredenheid voor een werkgever, maar moest daarna noodgedwongen stoppen. In Nederland zijn namelijk beperkingen ingesteld voor asielzoekers die willen werken. Naast de 24-wekeneis mogen asielzoekers de eerste zes maanden van de asielprocedure helemaal niet werken. Het UWV beargumenteerde tijdens de rechtszaak dat volledig werken een signaal afgeeft dat een permanent verblijf mogelijk is. Daarnaast zou het de eventuele terugkeer van asielzoekers bemoeilijken.

Veel asielzoekers willen dolgraag aan het werk, veel werkgevers zijn op zoek naar personeel.



D66 zegt daarom al lang: geef asielzoekers de kans om meer dan 24 weken per jaar te werken. Nu stelt de rechtbank dat de beperking tegen EU-regels indruist 👇🏻https://t.co/GrS62KDkng — Anne-Marijke Podt (@Annemarijke) 18 april 2023

Werk bevordert integratie

De rechter veegde die argumenten van tafel. Europese regels schrijven voor dat lidstaten ervoor moeten zorgen dat asielzoekers uiterlijk negen maanden na een asielverzoek ‘daadwerkelijk toegang’ krijgen tot de arbeidsmarkt. De rechter noemde de 24-wekeneis een onnodige beperking die in strijd is met de richtlijnen. De rechtbank wees er verder op dat werken tijdens de asielprocedure de integratie in Nederland bevordert.

Al in 2020 adviseerde de Adviesraad Migratie om de wet te wijzigen, omdat de beperking in strijd was met de Europese regels. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Coa) noemde het afschaffen van de regeling eerder deze week nog een belangrijke stap voor actieve deelname van asielzoekers aan de maatschappij.

Vluchtelingenwerk reageert verheugd op de uitspraak. ‘Voor veel werkgevers is de 24-wekeneis een belemmering om asielzoekers aan te nemen’, zegt de organisatie in een reactie. ‘Veel asielzoekers willen graag een waardevolle bijdrage aan onze maatschappij leveren. Tegelijkertijd zitten werkgevers in verschillende sectoren te springen om personeel.’

Het is nog niet duidelijk of het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid de regeling gaat aanpassen naar aanleiding van de uitspraak. Het UWV laat weten de uitspraak te bestuderen.

