Bemiddelaar adviseert partijen snel met De Mos te gaan praten over terugkeer in Haagse coalitie

De linkse partijen willen er niks van weten, en toch doen ze er goed aan om op korte termijn te praten over de toetreding van Richard de Mos en zijn partij Hart voor Den Haag tot de coalitie in de Haagse gemeenteraad.

Dat is het advies van oud-minister Bruno Bruins, die de taak kreeg om de neuzen weer dezelfde kant op te krijgen na een roerige tijd in de Haagse gemeentepolitiek.

Het rommelt al jaren in het stadhuis vanwege de corruptiezaak rondom de grootste partij in de gemeenteraad, Hart voor Den Haag. De partij zat van 2018 tot 2019 in de raad, maar moest het college verlaten toen bleek dat Richard de Mos en Rachid Guernaoui, toen wethouders en nu gemeenteraadsleden, verdacht werden van corruptie.

De populaire politicus De Mos werd samen met zeven anderen door het OM verdacht van corruptie en het vormen van een criminele organisatie. Tijdens de verkiezingscampagne van 2018 zouden horeca- en vastgoedondernemers geld gedoneerd hebben aan Hart voor Den Haag in ruil voor politieke invloed.

De Mos blijft verdachte

De rechter maakte gehakt van het strafrechtelijk onderzoek van het OM en sprak alle verdachten in april vrij. Na de uitspraak vlogen de kiezers van De Mos elkaar euforisch in de armen. Zelf werd hij voor de deur van de rechtbank feestelijk onthaald met vuurwerk en maakte hij zich op voor een terugkeer in het stadsbestuur, de plek die hij in 2019 vanwege de arrestatie en het strafrechtelijk onderzoek moest verlaten.

Maar zo’n comeback is nog niet zo makkelijk geregeld. Omdat het OM deels in hoger beroep gaat, is de politicus nog steeds verdachte. Het OM legt zich neer bij de vrijspraak voor meineed en deelname aan een criminele organisatie, maar probeert De Mos nog wel veroordeeld te krijgen voor omkoping en schending van de geheimhoudingsplicht.

Bovendien zitten niet alle partijen op zijn terugkeer in de coalitie te wachten. De linkse partijen gaven in gesprekken met bemiddelaar Bruno Bruins aan dat ze absoluut niet met De Mos willen praten over die optie. Volgens Bruins zijn VVD, CDA en D66 wel bereid tot een gesprek. Vorig jaar tijdens de verkiezingscampagne gebruikte D66 de strafzaak nog door te beloven niet in een college te stappen met Hart voor Den Haag zolang De Mos verdachte is.

‘Focus moet weer op de stad liggen’

Zelf staat de populaire politicus te popelen om weer zijn stempel op het beleid te drukken. Van hem hoeft er geen partij uit, maar moet zijn partij er in ieder geval bij. Na een ontwrichtend proces van drieënhalf jaar hoopt De Mos dat de weg naar eerherstel eindelijk ingezet kan worden.

Bemiddelaar Bruins raadt de partijen, naast een gesprek over de terugkeer van Hart voor Den Haag in de coalitie, ook nog aan om elkaar ‘een beetje heel te laten’. Er vlogen namelijk, on- en offline, nogal wat beledigingen in de rondte. “De focus moet weer op de stad en haar inwoners liggen, in plaats van het druk te hebben met elkaar”, aldus Bruins.

