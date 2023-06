Belgen zijn onze broers, buren en vrienden, concludeert Willem-Alexander bij afronding staatsbezoek

Het onderzoek waaruit blijkt dat de Oranjes omgerekend een half miljard verdienden aan het koloniale optreden van Nederland is volgens koning Willem-Alexander onderdeel van een helingsproces. Dat zei hij donderdag tijdens een persgesprek in Antwerpen, waar een einde kwam aan een driedaags bezoek van het Nederlandse koningspaar aan België.

Het verstevigen van de economische banden tussen de twee buurlanden stond daarbij centraal, maar vooruitlopend op de speech die de vorst volgende week gaat geven bij de herdenking van het slavernijverleden in Amsterdam, kon dat thema niet onbelicht blijven. De vraag of de koning dan zijn excuses gaat aanbieden, bleef onbeantwoord.

Het staatsbezoek was in de eerste plaats een officiële aangelegenheid, maar het was óók een ontmoeting tussen vrienden, zo had Willem-Alexander voorafgaand aan zijn komst gezegd tegen Belgische media. Ook tijdens het bezoek mocht er geen twijfel over bestaan: de banden tussen zowel de twee landen als de koningshuizen zijn uitstekend, zo werd meermaals benadrukt in speeches. Een delegatie Nederlandse bedrijven, universiteiten en onderzoekscentra reisde het koningspaar achterna naar Brussel, Waterloo, Charleroi, Leuven en Antwerpen.

Nederland en België staan voor dezelfde problemen

Economisch potentieel blijkt dicht bij huis te liggen. Na Duitsland is België de tweede handelspartner voor Nederland, jaarlijks goed voor bijna 63 miljard euro aan export, volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Andersom was de uitvoer van België naar Nederland vorig jaar goed voor ruim 83 miljard euro. Nederland en België staan als dichtbevolkte, laaggelegen landen deels voor dezelfde vraagstukken: op het gebied van stikstof, klimaatverandering en de energietransitie. De mogelijke oplossingen daarvoor willen de landen graag delen, zeker als daarmee geld te verdienen is.

Op woensdag verzamelden daarom ruim vijfhonderd vertegenwoordigers van bedrijven zich voor het Climate Tech Forum, waarbij samenwerkingen konden worden aangegaan tussen Nederlandse en Belgische bedrijven op het gebied van klimaatneutraal bouwen, verduurzaming van de landbouw en schone mobiliteit.

Een dag later trok een delegatie naar het Antwerpse Havenhuis om te praten over groene waterstof als schone energiebron. De haveninfrastructuur moet geschikt worden gemaakt voor grensoverschrijdend transport van groene waterstof. Nu maken verschillen in nationale regelgeving dat nog moeilijk.

‘Soms kan een woord net anders vallen dan gedacht’

“Belgen zijn onze broers, buren en vrienden”, concludeerde Willem-Alexander aan het eind van het bezoek. In de voormalige Handelsbeurs in Antwerpen sprak hij een selectie van 350 Nederlanders toe die in België wonen. De koning merkte op dat cultuurverschillen best lastig kunnen zijn, want “ook al delen we een taal en geschiedenis, soms kan een woord net iets anders vallen dan gedacht”.

Desalniettemin noemde hij die Nederlanders “ambassadeurs aan de zuidkant van de grens” die eraan bijdragen dat de twee landen ook in de toekomst “schouder aan schouder” blijven staan. Daarna verlieten hij en Máxima het gebouw voor een laatste rit met de koninklijke trein. Die zal daarna te zien zijn in het Spoorwegmuseum.

