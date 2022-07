Belastingdienst wist begin 2019 al van etnisch profileren; geen strafvervolging fiscus na klachten gedupeerden

Al in 2019, een jaar eerder dan tot nu toe publiekelijk bekend, wist de fiscus dat op niet-Nederlandse afkomst werd geselecteerd, blijkt uit documenten die vorige week zijn vrijgegeven op verzoek van Trouw en RTL Nieuws.

Daaruit blijkt onder andere dat ambtenaren van de fiscus in 2019 met elkaar mailen over ‘het kennelijk selecteren op afkomst’ in fraudeonderzoeken, meldt Nieuwsuur woensdag. De ambtenaren deelden die conclusie onderling op basis van het werk van het fraudeteam Combiteam Aanpak Facilitators (CAF), dat verantwoordelijk was voor de onderzoeken.

Geen strafvervolging Belastingdienst in toeslagenaffaire De Belastingdienst zal in de toeslagenaffaire niet strafrechtelijk worden vervolgd. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag woensdag beslist in een beklagprocedure. Een aantal gedupeerden had aangifte gedaan van strafbare feiten van de Belastingdienst, waaronder beroepsmatige discriminatie, knevelarij en dwang door misbruik van gezag. Het Openbaar Ministerie ging niet over op vervolging, waarop een groot aantal klagers in een zogeheten artikel 12-procedure naar het gerechtshof stapten, om dit alsnog gedaan te krijgen. Volgens het hof biedt het strafrecht niet de mogelijkheid tot vervolging van de dienst. (ANP)

Publiekelijk was de fiscus stellig over de berichtgeving in mei 2019 over mogelijk etnische profilering van het CAF-team: “Bij fraudebestrijding wordt niet geselecteerd op tweede nationaliteit van gastouders, gastouderbureaus of ouders die toeslag aanvragen”. In die maanden daarna zet de Belastingdienst deze lijn door. Pas wanneer de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in de zomer van 2020 oordeelt dat selectie op basis van een tweede nationaliteit “onrechtmatig en discriminerend” is, verandert de fiscus van toon.

Uit de vrijgegeven documenten blijkt ook dat de Belastingdienst in 2017 en 2018 wist dat het niet goed gehandeld had in de behandeling van toeslagenouders. De top van de Belastingdienst en de verantwoordelijke kabinetsleden weigerden excuses te maken en een schadevergoedingstraject te starten, terwijl een interne notitie uit 2018 luidt dat er ‘overduidelijk niet netjes gehandeld is’. Toenmalig staatssecretaris Eric Wiebes, die in 2021 aftrad vanwege het toeslagenschandaal, wilde niet ‘nederig zijn’.

Hoe zat het ook alweer met het toeslagenschandaal? Jarenlang werd kinderopvangtoeslag door de Belastingdienst onterecht stopgezet en teruggevorderd en werden levens geruïneerd. Hoe kon het zo misgaan?

Een paar maanden voor het AP-oordeel dat er wel degelijk sprake was van etnische profilering bij de dienst, startte het Openbaar Ministerie (OM) een onderzoek naar mogelijke discriminatie bij de fiscus. Dat deed het OM naar aanleiding van aangifte tegen de fiscus, onder meer vanwege het vermoeden van beroepsmatige discriminatie. Volgens het OM is informatie over de discriminerende criteria die de fiscus hanteerde niet meegenomen in het onderzoek, omdat het dit niet aangeleverd kreeg van het ministerie van financiën. Het OM besloot uiteindelijk om geen strafrechtelijk onderzoek in te stellen na het feitenonderzoek.

Politie en Belastingdienst erkennen institutioneel racisme. Hoe moet het nu verder?

Racisme binnen de Belastingdienst en de politie is ‘institutioneel’ en ‘structureel’, zeggen de organisaties zelf. Hoe zijn ze daartoe gekomen? En wat betekent het voor de relatie tussen burger en overheid?