Belastingdienst stopt invordering van 160 miljoen aan toeslagen

De Belastingdienst stopt voorlopig met het terugvorderen van toeslagen van zeker 8500 mensen. De fiscus verweet deze personen zelf schuld te hebben aan het ontvangen van teveel voorschot. Samen hebben zij nog een schuld van 160 miljoen euro bij de Belastingdienst.

Staatssecretaris Menno Snel (D66) van financiën geeft met die maatregel invulling aan een breed gesteunde oproep van de Tweede Kamer, afgelopen maandag, om dwanginvorderingen voorlopig stop te zetten en opnieuw onderzoek te doen naar deze gevallen. Aanleiding daarvoor was berichtgeving van Trouw en ‘RTL Nieuws’ dat de Belastingdienst stelselmatig mensen opzet of grove schuld verweet, terwijl daarvoor geen bewijs was.

Trouw en RTL publiceerden vorige week over een interne richtlijn van de Belastingdienst die een zeer strenge uitleg geeft aan de wet, en waar bovendien sprake is van willekeur bij het verwijten van opzet of grove schuld. Met die kwalificatie komen mensen die toeslagen moeten terugbetalen niet in aanmerking voor een persoonlijke betalingsregeling of schuldsanering, maar zij moeten zij hun schuld binnen 24 maanden volledig voldoen. Getroffen personen kregen te maken met dwanginvorderingen, huisuitzettingen, loonbeslagen en inbeslagnames van auto’s.

Snel kan er niet voor instaan dat de kwalificatie opzet of grove schuld in alle gevallen terecht is geweest. Daarom worden de invorderingen voorlopig gepauzeerd, en wordt er bij nieuwe gevallen waarin mensen om een betalingsregeling vragen geen onderzoek gedaan naar opzet of grove schuld. Ook van mensen die betrokken waren bij de omstreden onderzoeken van het Combiteam Aanpak Facilitators naar grotere fraudegevallen worden alle invorderingen stop­gezet, ongeacht of er sprake was van opzet of grove schuld.

Fiscus merkte gedupeerde ouders vaker zonder bewijs aan als fraudeur

Van de Belastingdienst kregen gedu­peerde ouders bijna standaard het verwijt van ‘opzet’ of ‘grove schuld’, ook zonder bewijs daarvan. Een vertrouwelijke interne richtlijn geeft een zeer strenge uitleg aan de wet.

Fiscus stopte vaker kindertoeslagen zonder bewijs

De Belastingdienst zette de toeslagen van nog eens 120 ouders stop zonder grondig onderzoek. Dat was de standaard werkwijze van een speciaal fraudeteam, stelt een goed ingevoerde bron.

Voor de Belastingdienst ben je fraudeur tot het tegendeel bewezen is

Jaren geleden stopte Florien Jansen al met haar gastouderbureau, na een langdurige strijd met de Belastingdienst. Nu komt zij erachter dat ze al die tijd als fraudeur werd aangemerkt. Maar de Belastingdienst had daar helemaal geen bewijs voor.