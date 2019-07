Belastingdienst lijdt in Rotterdam opnieuw een gevoelige nederlaag in affaire kinderopvangtoeslag

De rechtbank stelt de gedupeerde ouder die de zaak tegen de Belastingdienst had aangespannen op alle punten in het gelijk. Haar kinderopvangtoeslag werd vanwege het onderzoek naar het gastouderbureau stopgezet, maar dat was onrechtmatig, erkende de Belastingdienst maandag al tijdens de zitting. Zij heeft alsnog recht op kinderopvangtoeslag voor 2016 en ook op schadevergoeding.

De Belastingdienst hoopte de rechtszaak te voorkomen door de ouder vlak voor de zitting alsnog gelijk te geven. Maar haar advocate kwam erachter dat zij één van de slachtoffers is in een grootschalig fraudeproject van de Belastingdienst, de zogeheten Caf-zaken. Eerder moest staatssecretaris Snel al toegeven dat de Belastingdienst in een soortgelijke zaak rond een gastouderbureau uit Eindhoven vrijwel alles fout heeft gedaan en, tegen de wet in, bij ruim 300 ouders toeslagen stopzette en terugvorderde. Zij hebben allen recht op toeslag en schadevergoedingen, beloofde Snel.

De advocate wil nu inzage in het fraudedossier, omdat zij ook kinderopvangtoeslag voor 2015 voor haar cliënte wil opeisen. Die zaak verloor de ouder eerder, maar de Belastingdienst had het achterliggende dossier daarin achtergehouden. De rechter oordeelt nu dat dit dossier boven tafel moet komen, zodat de ouder inzage krijgt in de reden voor stopzetting.

Nieuwe tegenvaller

De uitspraak is een nieuwe tegenvaller voor staatssecretaris Snel van financiën. Nog vorige week liet hij de Kamer weten ‘geen signalen’ te hebben dat er naast de zaak uit Eindhoven in andere fraudezaken onrechtmatig is gehandeld. Hij stelde recent voor om alle rechtszaken tijdelijk stil te leggen, maar voor zover bekend zijn de dwanginvorderingen bij ouders in fraudezaken niet gestopt. Die moeten soms honderden euro’s per maand terugbetalen, terwijl de Belastingdienst niet eens weet of die terugvordering wel rechtmatig is.

Snel gaf eerder mondjesmaat en pas onder grote druk van de Kamer inzage in het fraudedossier over de Eindhovense zaak. Die stukken zijn alleen vertrouwelijk verstrekt aan Kamerleden, waardoor zij met de informatie verder niets kunnen.

Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) noemt het heel goed dat de onderliggende stukken nu alsnog boven tafel komen. “Het is wel bijzonder dat we via de rechter meer informatie krijgen dan van de staatssecretaris.”

Omtzigt wijst erop dat hij de staatssecretaris juist in deze specifieke zaak om informatie had verzocht. “Daarnaast ga ik ervan uit nu alle stukken in Caf-zaken, waar de Kamer eerder om heeft gevraagd, alsnog onmiddellijk openbaar worden gemaakt.”

Renske Leijten (SP) ziet in de uitspraak aanleiding om nu van alle Caf-zaken de onderzoeksdossiers openbaar te maken. “Ik mag hopen dat we dat niet één voor één via rechtszaken moeten bevechten. Ik wil nu eindelijk inzicht in hoeveel Caf-zaken er zijn, bij alle soorten toeslagen. Hoeveel ouders zijn er gedupeerd en hoeveel bezwaren zijn er onterecht afgewezen?” Leijten heeft opnieuw een reeks Kamervragen ingediend bij Snel.

