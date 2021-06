Belasting betalen voor Bello? Als het aan de Tweede Kamer ligt, hoeft dat straks niet meer

Het is hondenbezitters al jaren een doorn in het oog. Waarom moeten zij wél belasting betalen voor hun viervoeter, en eigenaren van katten, paarden of konijnen niet? Een meerderheid van de Tweede Kamer wil nu af van die hondenbelasting, bleek tijdens de behandeling van een burgerinitiatief donderdag in de Tweede Kamer.

Het was Gary Yanover, eigenaar van labrador Luna, die het onderwerp op de Haagse politieke agenda kreeg. Al jaren voert hij een strijd tegen de belasting die gemeenten mogen heffen op hondenbezit. In de plenaire zaal van de Tweede Kamer mocht hij zijn petitie, ruim 60.000 keer ondertekend, toelichten.

Hij wees erop dat het oneerlijk is dat alleen hondenbezitters een belasting betalen voor hun huisdier, terwijl de gemeenten het geld dat daarmee wordt opgehaald lang niet alleen maar gebruiken om hondenpoep op te ruimen. Er worden ook voorzieningen van betaald die alle inwoners gebruiken. “Hondenbezitters voelen zich gediscrimineerd”, zei Yanover. “De regeling is in strijd met het gelijkheidsprincipe.”

‘Melkkoe’

De meeste partijen in de Tweede Kamer zijn het met hem eens. Joost Eerdmans van JA21 noemde de belasting tijdens het debat een ‘melkkoe’. “Hondenbezitters worden gebruikt om de gemeentekas aan te vullen”, zei Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren. Ook de VVD vindt de ‘teckeltaks’, zoals Daan de Kort de belasting betitelde, ‘achterhaald’ en wil ervan af.

De hondenbelasting is een van de oudste belastingen in Nederland, en wordt al sinds de late middeleeuwen geheven. Oorspronkelijk was het een middel om overlast door zwerfhonden en de verspreiding van hondsdolheid tegen te gaan.

Gemeenten bepalen zelf of ze hondenbelasting innen. Lang niet alle gemeenten doen dat. De taks is al jaren op z’n retour. Dit jaar betalen inwoners van iets meer dan de helft van de gemeenten nog om een hond te bezitten, blijkt uit cijfers van de Rijksuniversiteit Groningen. Volgens het CBS hief in 2010 nog ruim 70 procent van de gemeenten hondenbelasting.

Groningse hondeneigenaren betalen het meest

Het verschilt sterk per gemeente hoeveel het kost om een hond als huisdier te hebben. Groningse hondeneigenaren betalen het meest. In 2021 moeten zij 133,80 euro betalen voor hun huisdier. Ook in Nijmegen is een viervoeter duur. De hondenbelasting bedraagt daar 120 euro. Een groot verschil met bijvoorbeeld Krimpenerwaard, waar inwoners 19,75 euro betalen voor het bezit van een hond.

Hoewel dus steeds meer gemeenteraden uit eigen beweging een streep zetten door de hondenbelasting, wil D66 de overgebleven gemeenten daar op korte termijn niet toe dwingen. Volgens Kamerlid Joost Sneller moet eerst de financiële positie van gemeenten worden verbeterd. Veel gemeenten kampen immers met grote tekorten. De partij wil best af van de hondenbelasting, maar dan moet daar wat D66 betreft wel wat tegenover staan. Sneller: “Anders komt het neer op een financiële korting van 51 miljoen en dat gaat ons te ver.”

