Bekijk op 25 november live de Anton de Komlezing, door Abdelkader Benali

Vanavond, woensdag 25 november vanaf 19.30 uur geeft schrijver Abdelkader Benali de jaarlijkse Anton de Komlezing. Abdelkader zal het in zijn lezing, getiteld Anil Ramdas. Man van zijn tijd, hebben over tegenverhalen die het dominante verhaal doorbreken. Het werk van publicist en journalist Anil Ramdas (1958-2012) staat centraal.

Na de lezing volgt een gesprek met Benali, actrice Urmie Plein en politicoloog Kiza Magendane onder leiding van Cees van der Laan, hoofdredacteur van Trouw.

Wilt u tijdens de livestream vragen stellen aan de sprekers? Klik dan hier en stel uw vragen via de live chat op Youtube.

De volledige tekst van de lezing is naderhand op deze pagina terug te lezen.

De Anton de Kom-lezing is een initiatief van het Verzetsmuseum en dagblad Trouw. De jaarlijkse lezing vraagt aandacht voor de strijd tegen intolerantie en discriminatie en voor de geschiedenis van minderheidsgroepen en hun positie in de Nederlandse samenleving. Anton de Kom streed tegen de koloniale onderdrukking in Suriname en was verzetsstrijder in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij kwam in 1945 om in een concentratiekamp.

Lees ook:

De columns van Abdelkader Benali

Schrijver Abdelkader Benali is columnist voor Trouw. Lees zijn columns hier terug.