Bekijk hier live de corona-persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge

Het aantal nieuwe coronabesmettingen per dag is minder hoog dan vorige week, maar naar verwachting gaat het het kabinet niet snel genoeg. De verwachting in kringen rond het kabinet is daarom dat premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge extra maatregelen aankondigen om het virus in te dammen.

